Нацбанк опустив долар до 27,3 грн: який курс у банках і обмінниках
Офіційний курс долара у вівторок, 18 серпня, знизився на 4 копійки і встановився на рівні 27,30 грн. А ось вартість євро пішла вгору – до 32,37 грн (+6 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 18 серпня
1 долар США – 27,30 грн;
1 євро – 32,37 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют у банках
Долар:
Купівля – 27,15 грн/$ (-10 коп.);
Продаж – 27,40 грн/$ (-5 коп.).
Євро:
Купівля – 31,95 грн/€ (-5 коп.);
Продаж – 32,48 грн/€ (0 коп.).
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,22 грн/$;
Продаж – 27,31 грн/$.
Євро:
Купівля – 32,37 грн/€;
Продаж – 32,47 грн/€.
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,22 грн/$;
Продаж – 27,29 грн/$.
Євро:
Купівля – 32,05 грн/€;
Продаж – 32,15 грн/€.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Нацбанк України в понеділок, 17 серпня, знизив курси іноземних валют. Долар подешевшав на 6 копійок, а вартість євро знизилася на 11 копійок.