Нацбанк опустив долар до 27,3 грн: який курс у банках і обмінниках

Офіційний курс долара у вівторок, 18 серпня, знизився на 4 копійки і встановився на рівні 27,30 грн. А ось вартість євро пішла вгору – до 32,37 грн (+6 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 18 серпня

1 долар США – 27,30 грн;

1 євро – 32,37 грн.

Офіційний курс валют від НБУ НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 27,15 грн/$ (-10 коп.);

Продаж – 27,40 грн/$ (-5 коп.).

Курс долара в банках Мінфін

Євро:

Купівля – 31,95 грн/€ (-5 коп.);

Продаж – 32,48 грн/€ (0 коп.).

Курс євро в банках Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,22 грн/$;

Продаж – 27,31 грн/$.

Курс долара в обмінниках kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,37 грн/€;

Продаж – 32,47 грн/€.

Курс євро в обмінниках kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,22 грн/$;

Продаж – 27,29 грн/$.

Курс долара на чорному ринку Мінфін

Євро:

Купівля – 32,05 грн/€;

Продаж – 32,15 грн/€.

Курс євро на чорному ринку Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нацбанк України в понеділок, 17 серпня, знизив курси іноземних валют. Долар подешевшав на 6 копійок, а вартість євро знизилася на 11 копійок.

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