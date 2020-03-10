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10 березня • оновлено в 13:47
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Нацбанк терміново продав $150 млн: як це вплинуло на гривню

2.4т
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НБУ, аби підтримати курс гривні, почав продавати на міжбанківському ринку долари. Так регулятор бореться з панікою навколо обвалу цін на нафту і економічної війни між РФ і Саудівською Аравією.

За перші 30 хвилин було продано $150 млн, але поки що на курс це вплинуло слабо. Про це повідомила "Ліга.Фінанси" з посиланням на коментарі банків.

Курс валют

Курс валют

"Торги відкрилися продажами НБУ. За перші 30 хвилин ним продано близько $150 млн. Ринок знаходиться в діапазоні $25,27/31. Готівковий ринок торгується вище: $25,50/25,80", – повідомили в ОТП Банку.

У Райффайзен Банку сказали, що НБУ дійсно продав $150 млн і "готовий ще продавати". "Курс поки слабо відреагував на інтервенції НБУ – зростання курсу триває", – відзначили в Райффайзен Банку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме у середньому 26,75 грн/$.

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

  • Національний банк України у вівторок, 10 березня, зафіксував офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 24,92 грн / $.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
євро долар національний банк України
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Зачем продавать валютные запасы во время паники? Гривну это не спасет, а валюту Украина потеряет! НБУ должен вспомнить элементарный закон маятника в макроэкономики. Ну есть неуравновешенные покупатели, дайте им выбросить деньги на ветер. А маятник все равно вернется в исходное состояние!
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