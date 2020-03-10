Нацбанк терміново продав $150 млн: як це вплинуло на гривню

НБУ, аби підтримати курс гривні, почав продавати на міжбанківському ринку долари. Так регулятор бореться з панікою навколо обвалу цін на нафту і економічної війни між РФ і Саудівською Аравією.

За перші 30 хвилин було продано $150 млн, але поки що на курс це вплинуло слабо. Про це повідомила "Ліга.Фінанси" з посиланням на коментарі банків.

Курс валют

"Торги відкрилися продажами НБУ. За перші 30 хвилин ним продано близько $150 млн. Ринок знаходиться в діапазоні $25,27/31. Готівковий ринок торгується вище: $25,50/25,80", – повідомили в ОТП Банку.

У Райффайзен Банку сказали, що НБУ дійсно продав $150 млн і "готовий ще продавати". "Курс поки слабо відреагував на інтервенції НБУ – зростання курсу триває", – відзначили в Райффайзен Банку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме у середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

Національний банк України у вівторок, 10 березня, зафіксував офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 24,92 грн / $.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал