Наталя Ульянова: Довіра між бізнесом, владою і суспільством – заставу припливу інвестицій в Україну

У Києві завершився форум Level Up Ukraine 2020 року, покликання ий об'єднати бізнес, влада і суспільство в цілях трансформації української економіки та її переходу на інноваційний шлях розвитку. Про підсумки і результати заходу говоримо з співорганізатором проекту Level Up Ukraine, CEO UNA // PARTNERS і Віце-президентом Асоціації платників податків України Наталією Ульянової.

21 лютого відбувся Форум Level Up Ukraine 2020. Його головна місія - забезпечити співпрацю влади, бізнесу та суспільства. Розкажіть, як проведення Форуму допомагає вибудовувати ефективну комунікацію між усіма зацікавленими сторонами?

Форум покликаний стати платформою, яка дозволить всім сторонам зібратися разом і відкрито проговорити не тільки больові точки, але і якісь варіанти вирішення і розвитку в майбутньому. У цьому році у нас це вийшло максимально відкрито – діалог між бізнесом, владою і суспільством відбувся.

Найбільш показовою в цьому відношенні стала панель "Довіра - основа інвестицій: бізнес, суспільство, влада", де були присутні міністр економіки Тимофій Милованов, заступник директора НАБУ Гізо Углава, українські та зарубіжні інвестори, економічні експерти, був присутній Президент Європейського Економічного Сенату. Спікери панелі активно взаємодіяли c залом, представниками українського та іноземного бізнесу, які ділилися наболілим і задавали питання спікерам.

Гізо Углава багато говорив про боротьбу з корупцією, оскільки це найбільш гостре питання, яке турбує бізнес і зарубіжних інвесторів, які мають намір зайти на ринок України.

На інших панелях, наприклад, на панелі об'єднання об'єднань бізнес взаємодіяв між собою з метою створення більшого. Тобто, глави найбільших українських об'єднань спробували знайти мета, заради якої вони готові об'єднатися і створювати щось інше, для розвитку себе і розвитку країни. Власне, з цієї точки зору, наша платформа Level Up Ukraine демонструє прогрес.

В ході панельних дискусій обговорювалися багато важливих для України теми - залучення інвестицій, земельна реформи і навіть проблеми освіти. Як би ви сформулювали три ключових думки форуму?

Якщо говорити про інвестування, ключова думка була почути всі зацікавлені сторони, вибудувати між ними довіру і зробити реальні кроки для того, щоб щось змінилося, і поточна ситуація переросла в більш активна взаємодія.

Таргети 2020 року в контексті інвестицій - це інфраструктура і ринок землі. Панелі з цих питань вийшли максимально гарячими. Замість відведеного на земельну панель годину, вона тривала два, а інтерес до неї був такий, що в залі геть відсутні вільні місця. Фактично на даній моделі відбулася апробація закону в реальних умовах, оскільки були присутні представники агробізнесу, експерти і чиновники, які створюють земельну законопроект.

На панелі про інфраструктуру говорили про двох успішних концесії – по портам "Херсон" і "Ольвія", які відбулися в цьому році. На панелі присутні представники компаній-переможців концесійних конкурсів – "Рісо-Херсон" та катарська QTerminals. Обговорювали перспективи масштабування подібних проектів і можливості, які відкриваються для модернізації інфраструктури при використанні концесійних механізмів. Також в ході цієї ж панелі торкнулися перспективи проведення малої і великої приватизації в 2020 році.

Максимально насиченою і багатоступінчастої вийшла в цьому році освітня панель. Вона включала і пряме включення Отто Шармера (американський доктор філософії в економіці і менеджменті і засновник Теорії U), і майстер-клас Томаса Бьоркман - соціального підприємця, засновника фонду Ekskäret, який знає все про освіту в Швеції. Був також декан Києво-Могилянської бізнес-школи Олександр Саврук, був Гела Бежуашвілл, представник Georgian Industrial Group, яка точно знає, як вибудовувати освіту, оскільки у них є крутий кейс по школам в Грузії. Були інші представники комерційного сектору, і представники Міністерства цифровий трансформації, яке відповідає за діджіталізацію країни, без чого сучасна освіта важко уявити. Якщо сказати якимось одним тезою про цю панелі, це буде "Давайте спробуємо реформувати і вибудувати систему освіти по-новому".

Форум проводиться вже четвертий рік поспіль. Наскільки за цей час розширилася і змінилася його аудиторія?

Однозначно можу сказати, що я бачу величезний прогрес, тому що з вузькоспеціалізованого форуму ми вийшли на рівень, не побоюся сказати, одного з найбільших заходів в Україні. В цьому році ми просто змушені були припинити видачу квитків, тому що КВЦ "Парковий" вже не вмістив би то кількість людей, які хотіли відвідати Форум.

Форум – 2020 став рекордним за кількістю країн, які представляли спікери і учасники. Крім того, широко були представлені регіони України – регіональний бізнес розвивається не менш динамічно, ніж столичний, і нарощує свій вплив на ситуацію в країні. Ми зібрали лідерів галузей, реформаторів – це основні наші учасники, які готові не на словах, а на ділі міняти нашу країну, і це ті, з ким ми хочемо взаємодіяти далі.

Level Up Ukraine ставить собі за мету конвертацію ідей в реальні реальних дії в Україні. Що вже вдалося домогтися?

У цьому році у нас був перший Форум, в рамках якого існувала нетворкінг-зона, де бізнес мав можливість познайомитися один з одним і спробувати знайти спільні проекти – це те, чого не було ніде, ні на одному форумі в Україні, який я відвідувала. Ми зробили мобільний додаток, в рамках якого люди можуть знаходити проекти, заходити в ко-інвесторські проекти і створювати щось спільне.

У нас був представлений перший кейс междустранового взаємодії - Президента Асоціації платників податків України Григола Катамадзе обрали Віце-президентом Європейської асоціації платників податків. Це кейс, яким можна пишатися.

Ми привернули увагу до інвестування в Україні з боку не тільки конкретного зарубіжного бізнесу, а й тих людей, які відповідають в цілому за потоки інвестування в Україну. Зокрема, на Форумі були присутні Президент та інші члени Європейського Економічного Сенату.

Це я вже не кажу про велику кількість проектів, концепції яких були створені в рамках Форуму – ми раді цьому і готові сприяти. Паралельно у нас була алея стартапів – щороку вони на Форумі знаходять інвесторів. Це теж не може не радувати.

У цьому році на Форумі багато говорили про важливість залучення інвестицій, майбутньої приватизації та відкриття ринку землі. А що буде обговорюватися на Level Up Ukraine 2021?

Я б хотіла, щоб на Level Up Ukraine 2021 ми обговорили розвиток Private Public Parntership, коли державно-приватне партнерство досягло б такого масштабу, що про нього можна говорити цілу панель. Я вірю в те, що це та форма взаємодії, яка дійсно допоможе не тільки бізнесу, не тільки уряду, але і країні в цілому.

Можу відзначити, що пройшло буквально кілька днів після Level Up Ukraine 2020 року, і нас не вийшло піти в заслужену відпустку, оскільки ми вже почали роботу над Level Up Ukraine 2021. Тому стежте за нашими новинами. Я думаю, що ті проекти, які вже в процесі домовленостей, переговорів, і ті партнери, які заходять до колаборації, будуть цікаві всім на наступному Форумі.

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