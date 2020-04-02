В ООН підрахували втрати світової економіки від COVID-19: постраждають багатії

У 2020 році через пандемію коронавірусу глобальна економіка може скоротитися на 1 відсоток.
Такий прогноз зробили економісти ООН, говориться в повідомленні на сайті Центру новин ООН, який був опублікований в середу, 1 квітня.
За їхніми словами, обмеження на пересування людей і закриття кордонів в Європі і Північній Америці вдарять по сектору послуг, особливо по тих галузях, де важлива фізична взаємодія – таким як роздрібна торгівля, готельна справа, індустрія розваг і транспорт.
"На них припадає чверть робочих місць у сфері обслуговування. По мірі того, як бізнес втрачатиме дохід, буде зростати безробіття", – йдеться в публікації.
Удар пандемії по світовій економіці
Якої сили буде удар
Сила удару залежатиме від того, як довго триватиме карантин.
"При найгіршому сценарії в 2020 році світовий ВВП, замість того щоб вирости на 2,5 відсотка, скоротиться на 0,9 відсотка. Спад може виявитися ще глибше, якщо обмежувальні заходи діятимуть і в третьому кварталі цього року і не вдасться зупинити зниження доходів населення і збільшити споживчий попит. Для порівняння, в ході фінансової кризи 2009 року, економіка скоротилася на 1,7 відсотка", – прогнозують економісти ООН.
Зубожіють жителі навіть багатих країн
Чим більше поширюватиметься епідемія, тим більше людей опиняться за межею бідності. Навіть у багатих країнах значна частина населення не зможе втриматися вище межі бідності довше трьох місяців – у них немає таких заощаджень. Наприклад, на півночі Італії і в Іспанії, які особливо сильно постраждали від пандемії, такі люди становлять від 27 до 40 відсотків.
Хто найбільш вразливий
Зниження попиту в ЄС і США вдарить по країнам, що розвиваються, які виробляють товари на експорт. Також постраждають бідні країни, які живуть за рахунок туризму (в цій сфері зайняті мільйони працівників).
Саме малокваліфіковані і низькооплачувані працівники сектору послуг особливо уразливі перед COVID-19 – і тому, що часто працюють в безпосередній близькості один від одного, і тому, що, як правило, не мають жодного соціального захисту.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні на період введеного через COVID-19 карантину почали за особливими правилами видавати й оплачувати лікарняні.
"Укрпошта" продовжує працювати у звичайному режимі, незважаючи на карантин. Причому в роботу відділень компанія внесла деякі зміни.
Верховна Рада заборонила на період дії карантину та протягом 30 днів після його скасування штрафувати за несвоєчасну оплату комунальних послуг.
В Україні людям, які через коронавірус перебувають на лікарняному або на самоізоляції під наглядом медиків, соцстрах компенсуватиме 50% від зарплати.
В Україні на період карантину для бізнесу скасували частину податків, а також обмежили штрафи й перевірки.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держава в умовах карантину має взяти на себе частину плати за послуги ЖКГ.
В Україні можуть втратити роботу від 170 до 500 тисяч осіб – внаслідок економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Такий прогноз дав ексміністр економіки Тимофій Милованов.
Євросоюз дав Україні 80 млн євро (близько 2,5 млрд гривень) на боротьбу з епідемією коронавірусу.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".