В ООН підрахували втрати світової економіки від COVID-19: постраждають багатії

У 2020 році через пандемію коронавірусу глобальна економіка може скоротитися на 1 відсоток.

Такий прогноз зробили економісти ООН, говориться в повідомленні на сайті Центру новин ООН, який був опублікований в середу, 1 квітня.

За їхніми словами, обмеження на пересування людей і закриття кордонів в Європі і Північній Америці вдарять по сектору послуг, особливо по тих галузях, де важлива фізична взаємодія – таким як роздрібна торгівля, готельна справа, індустрія розваг і транспорт.

"На них припадає чверть робочих місць у сфері обслуговування. По мірі того, як бізнес втрачатиме дохід, буде зростати безробіття", – йдеться в публікації.

Удар пандемії по світовій економіці

Якої сили буде удар

Сила удару залежатиме від того, як довго триватиме карантин.

"При найгіршому сценарії в 2020 році світовий ВВП, замість того щоб вирости на 2,5 відсотка, скоротиться на 0,9 відсотка. Спад може виявитися ще глибше, якщо обмежувальні заходи діятимуть і в третьому кварталі цього року і не вдасться зупинити зниження доходів населення і збільшити споживчий попит. Для порівняння, в ході фінансової кризи 2009 року, економіка скоротилася на 1,7 відсотка", – прогнозують економісти ООН.

Зубожіють жителі навіть багатих країн

Чим більше поширюватиметься епідемія, тим більше людей опиняться за межею бідності. Навіть у багатих країнах значна частина населення не зможе втриматися вище межі бідності довше трьох місяців – у них немає таких заощаджень. Наприклад, на півночі Італії і в Іспанії, які особливо сильно постраждали від пандемії, такі люди становлять від 27 до 40 відсотків.

Хто найбільш вразливий

Зниження попиту в ЄС і США вдарить по країнам, що розвиваються, які виробляють товари на експорт. Також постраждають бідні країни, які живуть за рахунок туризму (в цій сфері зайняті мільйони працівників).

Саме малокваліфіковані і низькооплачувані працівники сектору послуг особливо уразливі перед COVID-19 – і тому, що часто працюють в безпосередній близькості один від одного, і тому, що, як правило, не мають жодного соціального захисту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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