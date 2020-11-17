"Кінчайте, тату, торгувать, бо вже нема, чим здачі давати"

Новина про видачу Нацбанком 10 млрд рефінансу для Ексімбанку і ще 6 для інших банків означає початок емісії для перекриття 150-200 млрд дірки в бюджеті.

Економіка падає. МВФ у позиках давно відмовив. Зовнішні ринки не купують ОВДП. Тому почалося друкування гривні.

Насправді фізично ніякого друкувального верстата не використовують. Просто Нацбанк позичає одному з державних або "дружніх" комерційних банків скількісь млрд грн, на які вони купують ОВДП. Банки заробляють 3-5% маржі, Уряд отримує гривню для соціальних виплат. Бо затримка зарплат вже є навіть в СБУ!

Сьогоднішні 16 млрд рефінансу - пробна куля великої емісії.

Причому, виправдовувати це будуть необхідністю допомогти бізнесу (читай - Велюру) в часи карантину вихідного дня.

Далі буде більше.

Іншого виходу зелена дилетантура не має.

Падіння економіки, розвал управління, афери з "великим будівництвом" - все це вело до фінансової кризи.

На жаль, вигрібати буде вся країна.

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