МоваЯзык

Топтеми:

Разумков сказав, що найгірший період коронакризи для України ще попереду

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Mакроекономіка
3,3 т.
Разумков сказав, що найгірший період коронакризи для України ще попереду

Разумков розповів про наслідки коронакризи для України. Колаж Обозревателя

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков порівняв коронакризу 2020 року з проблемами, які спіткали світ після Другої світової війни, і заявив, що найгірший період ще не пройдено.

Про це він сказав, виступаючи у парламенті в понеділок, 20 липня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). Він додав, що за прогнозами, у 2020 році економічний спад у єврозоні складе 9%, а у 2021 році очікується зростання на 6%.

"Економічна криза, з якою ми сьогодні зіткнулися в світі, я думаю, її можна порівняти тільки з економічними проблемами, які ми бачили після Другої світової війни. І, на жаль, сьогодні говорити, що ми пройшли найгіршу точку, я думаю, теж поки зарано", – сказав Разумков.

Він додав, що сьогодні у світі змінюються пріоритети на захист внутрішніх економік та підтримку національних виробників.

"Я розумію, що сьогодні працювати у режимі замкнутої економіки неможливо. І рух капіталу, промисловості, товарів так само буде зберігатися. Україна повинна знаходити можливості, ключові точки зростання, які ми можемо використовувати. У нас, я впевнений, є галузі, які потребують додаткової підтримки з боку держави та залучення додаткових інвестицій. Це дасть змогу рухатися і знаходити точки зростання. Якщо ми говоримо про виконання бюджету, то за останні 1,5-2 місяці ми бачимо позитивний тренд. Якщо до червня виконання бюджету було десь 88%, то зараз ми бачимо 92%", – сказав Разумков.

Він наголосив, що говорити зараз про серйозне зростання "м'яко кажучи зарано".

Як повідомляв OBOZREVATEL, економіка України в 2020-му може впасти на 8-10%, уже зараз на це вказує масштабний спад виробництва і скорочення доходів цілої низки сфер.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але водночас очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.

ВВП України в січні-травні 2020 року через пандемію COVID-19 скоротився на 5,9%.

УкраїнаЕкономіка України: прогнозиЕкономіка УкраїниВерховна Рада УкраїникризаДмитро Разумков
Поділитися в Facebook
  2. Економіка
  3. Mакроекономіка