Разумков сказав, що найгірший період коронакризи для України ще попереду

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков порівняв коронакризу 2020 року з проблемами, які спіткали світ після Другої світової війни, і заявив, що найгірший період ще не пройдено.

Про це він сказав, виступаючи у парламенті в понеділок, 20 липня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). Він додав, що за прогнозами, у 2020 році економічний спад у єврозоні складе 9%, а у 2021 році очікується зростання на 6%.

"Економічна криза, з якою ми сьогодні зіткнулися в світі, я думаю, її можна порівняти тільки з економічними проблемами, які ми бачили після Другої світової війни. І, на жаль, сьогодні говорити, що ми пройшли найгіршу точку, я думаю, теж поки зарано", – сказав Разумков.

Він додав, що сьогодні у світі змінюються пріоритети на захист внутрішніх економік та підтримку національних виробників.

"Я розумію, що сьогодні працювати у режимі замкнутої економіки неможливо. І рух капіталу, промисловості, товарів так само буде зберігатися. Україна повинна знаходити можливості, ключові точки зростання, які ми можемо використовувати. У нас, я впевнений, є галузі, які потребують додаткової підтримки з боку держави та залучення додаткових інвестицій. Це дасть змогу рухатися і знаходити точки зростання. Якщо ми говоримо про виконання бюджету, то за останні 1,5-2 місяці ми бачимо позитивний тренд. Якщо до червня виконання бюджету було десь 88%, то зараз ми бачимо 92%", – сказав Разумков.

Він наголосив, що говорити зараз про серйозне зростання "м'яко кажучи зарано".

Як повідомляв OBOZREVATEL, економіка України в 2020-му може впасти на 8-10%, уже зараз на це вказує масштабний спад виробництва і скорочення доходів цілої низки сфер.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але водночас очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.

ВВП України в січні-травні 2020 року через пандемію COVID-19 скоротився на 5,9%.