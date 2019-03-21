Найбільші родовища в Європі: Україна зможе продавати газ

Норвегія, Нідерланди та Україна – країни з найбільшими запасами газу в Європі. Якщо "Нафтогаз" зможе виконати план із нарощування обсягів видобутку, від покупки імпортного блакитного палива можна буде повністю відмовитися.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Підтверджені поклади – 590 млрд куб. м (за оцінками "Нафтогазу"). Досягти енергетичної незалежності від Росії можна тільки за однієї умови – якщо свого газу буде вистачати на забезпечення власних потреб. Зараз же "Нафтогаз" фактично купує блакитне паливо в Європі, яка в свою чергу платить за нього російському "Газпрому".

Опитані OBOZREVATEL експерти впевнені: досягти енергонезалежності і протягом декількох років наростити видобуток газу до 20 млрд куб. м державна компанія цілком здатна. Виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній Роман Опімах як приклад наводить статистику минулого року. "Укргазвидобування" збільшила обсяг на 1,6%, а приватні компанії – більш ніж на 7%.

Одна з основних проблем – необхідність узгоджувати розробку з обласними радами, впевнені в Асоціації газодобувних компаній. З 2018-го сплачується рента залишається в місцевих бюджетах. По ідеї, це повинно було підштовхнути місцеву владу до співпраці, однак, по факту процес усе ще гальмують.

"Багато ділянок не надали, на них не почалася розробка... Місцеві громади задоволені, вони отримали фінансовий ресурс. А ось облради, дійсно, слабке місце. Я думаю, зараз немає виходу: галузь повинна ініціювати зміни до законодавства, щоб позбавити облради права узгодження. ресурс належить не жителям, наприклад, Полтавської області, а всім українцям. І ми перебуваємо в такій ситуації, коли залежність від імпортного газу змушує розвивати видобуток", – впевнений Роман Опімах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому".

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