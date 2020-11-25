"Нафтогазу" дозволили видобувати газ у Чорному морі: Україна може повністю відмовитися від імпорту

"Нафтогаз" або компанії, які повністю йому належать, зможе видобувати блакитне паливо на шельфі Чорного моря. Вартість спеціального дозволу на таку роботу складе 10% від початкової ціни (якщо глибина води до 100 метрів) і 1%, якщо глибина більше 100 метрів.

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 25 листопада. За оцінками уряду, щорічно на шельфі моря можна добувати 10 млрд кубометрів газу. Цього обсягу вистачить, щоб повністю відмовитися від імпорту блакитного палива.

Кілька цифр:

при споживанні 30-34 млрд грн, Україна видобуває 20-21 млрд кубометрів;

родовища газу, які вже розробляються, виснажені на понад 80%;

в шельфі Чорного моря можна добувати 10 млрд кубометрів газу в рік (перспективний ресурс до 2 трлн кубометрів).

Відзначимо, раніше "Нафтогаз" планував збільшити видобуток власного газу до 20 млрд кубометрів на рік до 2020 року. При цьому зараз видобуває всього близько 15 млрд кубометрів на рік. План провалили через те, що підприємству не вдалося отримати ліцензії на розробку нових родовищ.

Якщо експлуатувати вже відкриті родовища, щорічно обсяги видобутку газу будуть падати. Разом з тим все більше блакитного палива доведеться купувати за кордоном. Це призводить до девальвації гривні (бо витрачають валюту) і високими тарифами на газ для населення.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Україна рекордно збільшила імпорт газу з ЄС. Він досяг 70 млн кубометрів на день. Це рекорд з 2014 року, коли ще проводився імпорт з РФ. Причому доставляє не тільки "Нафтогаз", а й європейські компанії.