"Нафтогаз" і аудитори спростували новину про "порушення на 75 млрд"

Державна аудиторська служба і НАК "Нафтогаз" спростували інформацію про те, що НАК допустив порушення, що нібито призвели до втрат бюджету в розмірі 75 млрд грн.

Як заявили на офіційній сторінці Держаудиту в Facebook, відомство "не підтверджує інформацію, опубліковану в деяких ЗМІ, оскільки така інформація є суб'єктивною думкою автора і не відповідає дійсності". Водночас у самому "Нафтогазі" відповіли на конкретні звинувачення.

Перше – нарахування резерву сумнівних боргів за не затвердженого фінансового плану (за 2018 рік і 9 місяців 2019 року. - ред.) на 38,4 млрд гривень. Тому, нібито на думку аудиторів, розмір виплачених дивідендів було занижено на 35,3 млрд гривень.

Пояснення "Нафтогазу": формальні проблеми зі звітністю є. І причина такої ситуації – розбіжності, закладені 2018 року тодішнім урядом. Цю проблему може вирішити Кабмін. Наприклад, український закон вимагає, щоб "Нафтогаз" дотримувався міжнародних стандартів звітності та налічував резерв на сумнівну заборгованість, а з іншого боку – аудитори вважають це порушенням.

"Жоден Уряд до цього року не намагався врегулювати питання боргів ТЕЦ та ТКЕ за ПСО. Це нарешті відбулося цього літа завдяки сміливості чинного складу уряду. Наразі обговорюється питання передачі Нафтогазу в управління шести ТЕЦ, і це буде ще одним кроком до системного вирішення питання боргів", – пояснили в "Нафтогазі".

Друге – нібито виявлення Офісом великих платників податків Державної податкової служби порушень в "Укртрансгазі" на 37,3 млрд гривень. Унаслідок – "Нафтогаз" нібито не доплатив 35,1 млрд гривень дивідендів.

Пояснення "Нафтогазу": "Але за газ із компанією ніхто не розрахувався. Це газ, який незаконно відбирали з системи під час попередніх опалювальних сезонів. Ми оплатили з нього ренту, ПДВ, податок на прибуток, але так і не отримали за нього гроші від контрагентів. Неможливо оплатити дивіденди за непогашеними боргами, а їх на сьогодні вже 100 млрд гривень.

"Нафтогаз" нібито затримав сплату дивідендів за 2018 рік". Насправді ми в судах відстоювали необхідність затримати ресурс для покупки газу на зиму, а не забирати його до бюджету влітку. Це те рішення, яке дозволило попередити "газову війну". Влітку 2019-го холодна зима хвилювала тільки нас, не уряд", – заявили в компанії.

В "Нафтогазі" спростували звинувачення Нафтогаз

Також у компанії спростували інформацію про те, що вони провалили план із нарощування видобутку газу. "Нам закидають, що "Нафтогаз" не виконав плани зі збільшення видобутку". Оскільки фінплан 2018 року не був вчасно затверджений тодішнім Урядом, ми не змогли інвестувати в розробку нових родовищ. Це призвело до втрати нами ліцензій. Зараз перед нинішнім урядом стоїть завдання забезпечити видачу нових ліцензій на видобуток", – повідомили в "Нафтогазі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство фінансів України спрогнозувало, що в найближчі чотири роки збитки державної групи "Нафтогаз" перевищать 21 млрд гривень.