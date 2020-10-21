"Нафтогаз" анонсував другий етап санкцій США проти "Північного потоку-2"

"Нафтогаз" підтримав рішення США розширити санкції проти "Північного потоку-2". Крім того, в українській компанії відзначили: до кінця 2020-го Конгрес ухвалить додаткові санкції проти компаній, що сприяють запуску газопроводу.

Про це йдеться в заяві пресслужби "Нафтогазу", розміщеному на офіційному сайті компанії. Нові санкції мають поширюватися на надання страхових послуг російським трубоукладальним суднам, експлуатаційну сертифікацію "Північного потоку-2" та різні форми сприяння трубоукладальним роботам для будівництва трубопроводу.

"Нафтогаз і надалі тісно співпрацюватиме зі своїми партнерами у Вашингтоні, Брюсселі, Берліні та інших регіонах, щоб не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2". Спільні зусилля – основа колективної безпеки трансатлантичної спільноти", – йдеться в повідомленні.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Зокрема, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

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