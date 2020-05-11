Надбавки лікарям виплатила лише одна область – Степанов

Надбавки медпрацівникам за роботу з пацієнтами, інфікованими COVID-19, в повному обсязі за березень 2020 року виплатила лише Полтавська область.

Про це 11 травня під час виїзного брифінгу з Полтавської області повідомив голова МОЗ України Максим Степанов.

"Ми отримали інформацію станом на 8 травня по сплаті надбавок за березень – вони не втішні. Я буду доповідати прем'єр-міністру і президенту, особливо по окремих областях. Єдина область, яка дійсно виплатила в повному обсязі – це саме Полтавська", – зазначив він.

За даними голови міністерства, в середньому в Полтавській області кожному медику, який працював з інфікованими, оплатили приблизно 21 тис. грн ($783) – це ті 300%, які були обіцяні медпрацівникам.

"По решті областей будемо розбиратися. Я впевнений, що ми доведемо це до кінця і всі наші медичні працівники отримають належну їм заробітну плату разом з надбавками", – сказав Степанов.

Як писав OBOZREVATEL:

18 квітня на нараді під головуванням Зеленського пообіцяли, що в Україні з 21 квітня почнеться покриття заборгованостей по заробітній платі лікарям та іншим медичним працівникам, що виникли в деяких регіонах.

22 квітня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що рішення про підвищення зарплат українських медиків швидкої допомоги, які працюють з хворими на коронавірус, вже прийнято на законодавчому рівні.

Пізніше медики швидкої на Київщині розгромили обіцяну надбавку в 300% і зібралися масово на вихід.

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