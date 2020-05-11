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11 травня • оновлено в 15:14
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Надбавки лікарям виплатила лише одна область – Степанов

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Надбавки медпрацівникам за роботу з пацієнтами, інфікованими COVID-19, в повному обсязі за березень 2020 року виплатила лише Полтавська область.

Про це 11 травня під час виїзного брифінгу з Полтавської області повідомив голова МОЗ України Максим Степанов.

"Ми отримали інформацію станом на 8 травня по сплаті надбавок за березень вони не втішні. Я буду доповідати прем'єр-міністру і президенту, особливо по окремих областях. Єдина область, яка дійсно виплатила в повному обсязі це саме Полтавська", – зазначив він.

Надбавки лікарям виплатила лише одна область

За даними голови міністерства, в середньому в Полтавській області кожному медику, який працював з інфікованими, оплатили приблизно 21 тис. грн ($783) – це ті 300%, які були обіцяні медпрацівникам.

"По решті областей будемо розбиратися. Я впевнений, що ми доведемо це до кінця і всі наші медичні працівники отримають належну їм заробітну плату разом з надбавками", – сказав Степанов.

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна Полтава
Теги
медики зарплата лікаря
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