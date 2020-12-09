НАБУ отримує вп'ятеро більше поліції, але працює у 8 разів гірше: результати правоохоронців у 2020-му

В Україні на одного поліцейського виділяють усього 258,7 тис. грн на рік, водночас Нацполіції вдалося виявити матеріальні збитки внаслідок вчинених правопорушень на 5,6 млрд грн. Зокрема, з бюджету на кожного співробітника Національного антикорупційного бюро (НАБУ) витратили 1,32 млн грн, хоча відомство виявило порушень усього на 679 млн грн.

Це випливає з Державного бюджету України на 2020 рік, а також результатів роботи правоохоронних органів, опублікованих на сайтах відомств. Так, антикорупційні органи за найвищого фінансування з розрахунку на одного співробітника показали найскромніші результати роботи. Поліція, маючи в кілька разів менше фінансування на одну людину, показала найвагоміші результати.

Які збитки вдалося встановити (за 10 міс. 2020-го):

Національна поліція встановила 5,6 млрд грн

Податкова – 1,14 млрд

НАБУ – 679 млн

Державне бюро розслідувань (ДБР) – 308 млн

Служба безпеки України (СБУ) – 11 млн грн.

Уже вдалося повернути в бюджет:

958 млн грн – Нацполіції;

826 млн грн – податкової;

75,5 млн грн – НАБУ;

40 млн грн – СБУ;

5,1 млн грн – ДБР.

Водночас, якщо порівняти фінансування правоохоронних органів, виявиться, що найбільший результат дали ті, хто найменше отримав грошей із бюджету. Зокрема:

на одного співробітника НАБУ в 2020-му виділили 1,32 млн грн (920 млн на 700 осіб);

на одного співробітника ДБР – 885,3 тис. (1,42 млрд на 1600 осіб);

на одного співробітника СБУ – 451,2 тис. (12,18 млрд на 27 тис. осіб);

на одного податківця – 329,1 тис. (11,9 млрд на 36 154 осіб);

на одного співробітника Нацполіції – 258,7 тис. грн (33,64 млрд на 130 тис. осіб).

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський гарантував послам країн G7 збереження за Артемом Ситником посади директора Національного антикорупційного бюро, після того як Конституційний Суд визнав неконституційними деякі положення закону про НАБУ.

Раніше Національне антикорупційне бюро України закрило кримінальне провадження проти генеральної прокурорки Ірини Венедіктової щодо можливої недостовірної інформації в її декларації.