На українців чекає новий курс долара: велике агенство озвучило прогноз

В Україні курс долару до кінця 2019 року становитиме 27 грн/$, при цьому в 2020-му гривня може девальвувати до 27,5 грн/$, в 2021 – 28 грн/$ , а у 2022-му – 28,5 грн/$.

Такий прогноз оприлюднило міжнародне агентство Standard & Poor's. Як відзначають в звіті, іноземцям належить близько 50% загального державного комерційного боргу (облігації внутрішньої держпозики).

Також в агентстві підвищили прогноз динаміки ВВП. Якщо раніше вони очікували, що економіка збільшиться в 2019-му на 2,5%, зараз їх оцінка становить 3,2%.

Як буде рости ВВП:

2019-й – 3.2%;

2020-й – 3%;

2021-й – 3%;

2022-й – 3%.

"Ми прогнозуємо, що реальний ВВП виросте на 3,2% в 2019 році - переглянуте вище з 2,5% - і в середньому на 3% щорічно протягом 2020-2022 років", – йдеться в звіті.

Як відзначають аналітики, серед позитивних чинників:

Новий президент і уряд України заявили про свій намір продовжити реформи і залучити МВФ для пільгового фінансування.

Хоча врегулювання конфлікту на Донбасі може зайняти деякий час, може відбутися зниження напруженості на сході України.

"Економіка України продовжує відновлюватися. Національний банк України (НБУ) збільшив свої валютні резерви і дотримав інфляцію до рівня нижче 10%; дефіцит на державному комунальному підприємстві "Нафтогаз" усунутий; і загальний державний борг до ВВП продовжує знижуватися", – йдеться в звіті.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне рейтингове агентство S & P Global Ratings підвищило довгострокові суверенні рейтинги України в іноземній і національній валюті з "B-" до "B", а рейтинги за національною шкалою в Україні - з "uaBBB" до "uaA".

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