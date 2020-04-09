На українців чекає новий курс долара, валюта проб'є важливу позначку: прогноз аналітика

В Україні курс долара найближчого тижня, до 16 квітня, може пробити психологічну позначку і опуститися нижче 27 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. 9 квітня курс долара склав 27,19 грн/$. "Зараз тимчасово маємо позитивну динаміку. Все залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація з карантином, як відбудуться переговори з МВФ. Якщо вдасться ухвалити закон про банки, який зокрема гарантує не повернення ПриватБанку колишнім власникам, швидше за все, отримаємо програму з Фондом, а надалі макрофінансову допомогу від ЄС, програми зі Світовим банком. Тоді гривня може повернутися в діапазон 26,5-27 грн/$", – прогнозує експерт.

За оцінками Мазуренко, найближчим часом долар може опуститися нижче за психологічну позначку у 27 грн/$, проте на значне зміцнення до кінця карантину розраховувати не варто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс долара в Україні після декількох тижнів різкого зростання кардинально змінив свою траєкторію. Вже до 12 квітня, як прогнозують аналітики, валюта може опуститися нижче за психологічну позначку в 27 грн/$.

29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні щодо долара у середньому за рік – 29,5 грн.

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