На українців чекає новий курс долара: скільки доведеться платити за валюту

В Україні курс долара буде плавно рости до кінця жовтня. Вже через тиждень, за різними оцінками, вартість американської валюти може становити 28,5 грн/$ (на 16 жовтня курс становить 28,34 грн/$). Водночас у тривалішій перспективі девальвація гривні відбуватиметься не так істотно, як це припускали провідні експерти ще кілька місяців тому.

Детальніше про те, як зміниться курс долара найближчого тижня – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як і чому подорожчає долар: прогнози аналітиків

"Найближчого тижня ми очікуємо незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень приблизно 28,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн", – розповідає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Для іноземців Citibank викуповував всі надлишки пропозицій по валюті: нерезиденти намагаються діяти акуратно і не викликати зростання валютних курсів.

На прохання OBOZREVATEL аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак озвучив основні фактори, які впливатимуть на вартість валюти.

Чому не буде різкого подорожчання долара:

на міжбанку є достатня кількість валюти;

НБУ готовий згладжувати різкі коливання;

немає ажіотажного попиту, а населення більше продає долари, ніж купує.

Чому долар буде плавно дорожчати:

слабкість банківського сектора, а значить потенційний відтік коштів із рахунків фізичних осіб;

складні відносини України з партнерами на тлі пандемії.

Орищак вважає, що діапазон коливання курсу продажу готівкового долара становитиме 0,45 копійок, від 28,05 до 28,50 гривень, для євро діапазон ширший, близько 0,80 грн, від 32,70 до 33,50 гривень. Діапазон враховуємо з особливостями регіональної ситуації.

Цифру в 28,5 грн/$ у коментарі OBOZREVATEL також озвучив і керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "На курс гривні також тиснуть негативні новини про те, що відразу вісім обласних центрів України потрапили в "червону" зону карантину через коронавірус. Обмеження почнуть діяти з 19 жовтня. Стежимо за рішеннями НБУ і припускаємо підвищену волатильність на ринку сьогодні, у зв'язку з чим курс може коливатися в широкому діапазоні – 28,25-28,50 гривень за долар", – відзначає експерт.

Андрій Гойлов, аналітик RoboForex, додає: у разі різких курсових коливань НБУ або Укргазбанк вийдуть із продажем валюти. "Врівноважити" попит нерезидентів можуть також і експортери, яким гривня необхідна для платежів до бюджету.

"Сьогодні щодо валютної пари долар/гривня очікується повільне зростання до позначки 28,42. Євро/долар торгуватиметься в ціновому діапазоні 33,10-33,25", – прогнозує експерт.

МВФ поліпшив прогноз для України

МВФ поліпшив прогноз для України за валютним курсом і темпами зниження ВВП. На 2025 рік аналітики МВФ очікують курс гривні до долара США на позначці в 28,10 (попередній прогноз – 28,70). Падіння ВВП України очікується на 7,2% (попередній прогноз – 8,2%).

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

2020 рік – 27,20 грн/долар (попередній прогноз – 30,0 грн/$)

2021 рік – 28,12 грн/долар (попередній прогноз – 28,9 грн/$)

2022 рік – 27,96 грн/долар (попередній прогноз – 28,6 грн/$)

2023 рік – 28,10 грн/долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$)

2024 рік – 28,10 грн/долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$)

2025 рік – 28,10 грн/долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$).

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, курс долара до кінця року в Україні сильно не зміниться, проте можливі певні коливання. За його словами, зараз існує певний девальваційний тренд, однак він може швидко змінитися на ревальваційний під впливом тих чи інших факторів.

Ключове питання – розміри цих коливань, якщо це коливання плюс-мінус 10%, то це нормально. Міністр підкреслив, що фактор МВФ має найімовірніше технічний характер. Впливає на ситуацію з обмінним курсом експорт-імпорт, приплив валюти в країну, витік валюти з країни, інвестиції. МВФ – це також один із факторів припливу валюти в країну, але це не основний фактор, а лише один із них.