На українців чекає новий курс долара: що буде з гривнею в листопаді

В Україні курс долара за перший тиждень листопада збільшиться з 28,44 до 28,6 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,5/28,7 грн", – відзначає експерт.

На минулому тижні курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-0,6%. Так, з минулого четверга офіційний курс долара, встановлений НБУ, зріс з 28,27 до 28,40 грн (+ 0,4%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "УкрДилінг", за цей же час зросли з 28,27/28,29 до 28,45/28,47 (+ 0,6%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках за тиждень виросли з 28,20/28,40 до 28,35/28,55 (+ 0,5%). При цьому спред між середньою покупкою і середньої продажем зберігся на рівні 0,7%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.