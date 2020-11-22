На українців чекає новий курс долара: що буде з гривнею і як вплине локдаун

В Україні до кінця листопада на курс долара впливатимуть новини про можливий повний локдаун, пауза у співпраці з МВФ і повернення ПДВ експортерам. Думки аналітиків про те, як і чому зміниться вартість валюти, розходяться. В середньому ж експерти прогнозують курс від 28,2 до 28,5 грн/$.

Про те, як і чому змінюватиметься курс долара найближчим часом, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Українська валюта в найближчий тиждень має всі шанси як для зростання, так і для незначної девальвації. Наприклад, старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб вважає, що курс долара через тиждень незначно збільшиться до 28,5 грн/$. У п'ятницю, 20 листопада, валюту в банках продавали за 28,6 грн/$, а купували – за 28,2 грн/$.

"На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку торгуватиметься через тиждень близько 28,5 грн. Готівковий долар буде торгуватися по 28,3 / 28,5 грн", – говорить аналітик.

Його колега з Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує: гривня найближчим часом змінить вартість до 28,5 гривень за долар, реагуючи на сформований фон. Стримуючим фактором виступатиме НБУ, який може вийти на ринок з інтервенціями. "Над ринком продовжує нависати велика хвиля гривневої ліквідності, яка може піти на купівлю іноземної валюти, що сильно натисне на гривню", – прогнозує експерт.

Наступного тижня експортери почнуть отримувати відшкодування ПДВ, що істотно знизить пропозицію валюти на міжбанку і девальваційний тренд гривні продовжиться. Попит же з боку нерезидентів тільки наростатиме, відзначає аналітик RoboForex Андрій Гойл.

"Складається відчуття, що учасники ринку заплуталися і не можуть вирішити: сконцентруватися на позитивних новинах про створення вакцини від коронавірусу чи відігравати негатив, пов'язаний із "другою хвилею". Доти, поки не з'являться нові серйозні приводи для активних дій, така невизначеність на валютному ринку зберігатиметься. Очікуємо курс гривні в діапазоні 28,20-28,40 за долар", – додає аналітик Телетрейд Сергій Родлер.

Джерела OBOZREVATEL у Кабміні й Офісі президента розповідають: уже з другої половини грудня і до кінця свят в Україні можуть ввести повний локдаун. У НБУ впевнені, що до різкого зростання курсу долара це не призведе. Мовляв, за минулого локдауну іноземці почали активно виводити свої гроші з України, а зараз така ситуація не повториться.

Зараз гривня дешевшає на тлі негативних тенденцій на глобальному ринку, пов'язаних із поширенням коронавірусу й обмежувальними заходами, які вводяться різними країнами. У США з початку пандемії померло 250 тисяч осіб, тоді як у Європі майже всі держави встигли посилити карантин.

"Незважаючи на очевидно негативний сентимент на ринках, очікувати різкого падіння курсу гривні найближчим часом не варто. Справа в тому, що інвестори розраховують на нові стимули з боку ФРС і американського уряду, які мають на увазі масову емісію нової валюти. Внаслідок чого попит на долар як захисний інструмент слабшає. Подібна динаміка сприяє зниженню тиску на валюти як розвинених, так і країн, що розвиваються", – говорить Родлер.

Незважаючи на складну ситуацію, експерти впевнені: причин як для різкого зростання, так і для різкого падіння курсу гривні немає. Ймовірно, найближчим часом значних рухів не варто очікувати.