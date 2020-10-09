На українців чекає новий курс долара: прогноз

В Україні з 9 до 12 жовтня курс долара знизиться на 8 копійок і становитиме 28,28 грн/$.

Про це йдеться в статистичних даних Національного банку України. Варто відзначити, що регулятор не встановлює курс, а всього лише фіксує його, виходячи з даних про середню вартість валюти за всіма зареєстрованими операціями.

Курс долару

За різкого падіння долара НБУ почне його викуповувати, а за значного зростання буде сповільнювати швидкість девальвації гривні. Своє слово можуть сказати і продавці, але їхнього потенціалу не вистачить для повернення за психологічно важливий рівень у 28,00 грн. Зі звіту НБУ вкрай важливо буде дізнатися обсяги витрачених резервів, які наразі оцінюються близькими до 300 млн доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже 2021 року більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.