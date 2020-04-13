На українців чекає новий курс долара: прогноз валют від аналітиків

В Україні курс долара до 20 квітня знизиться на 10-15 коп./$ і досягне позначки 27 грн/$.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, більшість опитаних аналітиків вважає, що курс долара найближчим часом падатиме.

Наприклад, керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин впевнений: курс долара буде знижуватися, але недовго. Щойно з'явиться можливість, гравці використають низьку вартість і знову запасуться валютою. "Ймовірно, найближчим часом гривня буде торгуватися в діапазоні 27- 27,5 грн/$", – спрогнозував аналітик.

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб озвучує більш позитивні оцінки. Він вважає, що долар на міжбанку може торгуватися через тиждень приблизно за 27,1 грн, а готівковий у банках – приблизно 26,9-27,2 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара щодо гривні в п'ятницю, 10 квітня, зріс на 6 копійок. НБУ встановив його на рівні 27,25 грн/$. Євро ж подорожчало щодо гривні на 6 копійок – до 29,63 грн.

29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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