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12 жовтня • оновлено в 09:37
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На українців чекає новий курс долара: НБУ опублікував майбутні ціни на валюту

1.4т Читати матеріал російською

В Україні довідковий курс долара 15 жовтня становитиме 24,53 грн/$. Таким, чином, за довгі вихідні валюта збільшиться в ціні приблизно на 4 коп./$.

Про це йдеться в даних Національного банку Так, 11 октяря долар продавався в середньому за 24,49 грн, вартість євро становила 27,05 грн. У вівторок, 15 жовтня, європейська валюта подорожчає до 27,09 грн.

Курс долара

Курс долара

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Відзначимо, до кінця року традиційно долар трохи дорожчає. А ось цієї осені, за оцінками десятків опитаних OBOZREVATEL аналітиків, він може досягти рекордно низької за чотири роки позначки, опустившись нижче 24 грн/$.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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