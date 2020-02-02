На українців чекає новий курс долара: нардеп дав прогноз на 2020 рік

Курс долара в Україні до кінця 2020 року не перевищить закладений у держбюджеті показник 27 грн/$.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV депутат Верховної Ради України від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань бюджету Арсеній Пушкаренко.

"Я думаю, що більше, ніж 27 грн/$, як закладено в бюджеті, не буде курс гривні до долара", – зазначив нардеп.

Коментуючи можливість падіння гривні, Пушкаренко заявив: "У нас по 40 грн/$ "малював" рік тому один з кандидатів у президенти. Казав – якщо Зеленського оберете президентом, курс буде 40 грн/$ протягом 2 місяців. Це не сталося, сталося зміцнення національної валюти".

"Слуга народу" запевнив, що держбюджет-2020 "був максимально, наскільки це можливо, збалансованим".

"Мінфін і Оксана Маркарова займають досить жорстку позицію – навіть жорсткіше, ніж бюджетний комітет. Бюджетний комітет хотів більше соціально-економічних програм, але Мінфін сказав – ні, бюджет має бути збалансованим, гривня повинна бути стабільною", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство фінансів прогнозує, що курс гривні до долара в 2020 році складе 27 грн/$. У 2021 року національна валюта може просісти до 27,2 грн/$. Також у Мінфіні очікують, що середній курс гривні до долара в 2022 році досягне 27,5 грн/$.

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