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На українців чекає новий курс долара: гривня несподівано зросте

1.1тЧитати матеріал російською

В Україні курс долара до середини квітня може знизитися до 26,8 грн/$ (з 27 грн/$).

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "4 квітня о першій половині дня готівковий долар незначно знижувався, а на міжбанку настільки ж незначно зростав, що може говорити про короткострокову стабілізацію курсу поблизу поточного рівня, навколо якого він робить невеликі коливання", – пояснює старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Експерт вважає, що на міжбанку до 14 квітня долар продаватимуть за 26,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8 / 27,0 грн. Аналітик Єгор Комов також упевнений: найближчим часом значних коливань на ринку не очікується, при цьому тенденція на зміцнення гривні збережеться. Так, за оцінками Комова, українці зможуть купувати американську валюту за 26,8-27 грн / $.

На українців чекає новий курс долара: гривня несподівано зросте

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"Зараз знакова відмітка на ринку це не 27 грн / $, а 28 грн / $. Чому так? Тому що вже достатній час курс ходить по вузькому коридорі, і верхня межа впирається в 28 грн. Найближчі сім днів немає ніяких підстав для значних коливань . Гривня буде знаходиться під відміткою в 27 грн / $ ", – зазначає Комов.

Фінансовий експерт Володимир Мазуренко вважає, що навіть при значному перевищенні попиту над пропозицією курс долара легко підніметься вище 27грн / $. "Я б сказав, що це можливо, однак, ймовірно все-таки будемо мати зміцнення, а не зниження", – прогнозує Мазуренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн/ $ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
доларгривнякурс валют
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Мля, а ведь был по 8...
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