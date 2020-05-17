На українців чекає новий курс долара: аналітики спрогнозували значне зміцнення гривні

В Україні найближчим часом курс долара може впасти до 26,5-26,6 грн/$ і досягти рекордно низької за період карантину позначки. Про те, чому і як довго дешевшатиме долар – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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після того як Рада ухвалила закон "Про банки", ситуація покращилася: учасники ринку налаштовані оптимістично;

загалом ринок перебуває в сплячому стані, це й дає змогу утримувати дешевий долар;

найближчі сім днів гривня буде помірно дешевшати та дійде до рекордно низької за весь період карантину позначки;

долар почне дорожчати після того, як закінчиться карантин і активізується бізнес.

Долар дешевшатиме, поки не закінчиться карантин

В Україні курс долара дешевшатиме до кінця травня, впевнені опитані OBOZREVATEL аналітики. Хоч як дивно, ситуація на валютному ринку погіршиться після закінчення карантину. Це пов'язано з тим, що відновиться ділова активність. Збільшиться імпорт, активізуються покупці валюти. До тієї миті гривня може досягти позначки в 26,5 грн/$.

"Ринок зберігає низьку активність і ліквідність. Великих гравців не спостерігається. Можливо, продавці з'являться на тлі збільшеного внутрішнього оптимізму від перспектив співпраці з Фондом, проте ситуація залишається все ще важкою, і після виходу країни з карантину тиск на курс зростатиме", – розповідає керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

"Ситуація залишається все ще важкою, і після виходу країни з карантину тиск на курс зростатиме", – розповідає Шевчишин.

Водночас експерт вважає, що найближчого тижня долар дешевшатиме. За його словами, цілком можливо, що з 26,7 грн/$ українська валюта зміцниться до 26,6 грн/$. Така динаміка за тиждень здається незначною, проте за весь час карантину це буде найнижчим курсом американської валюти.

Після ухвалення Верховною Радою закону "Про банки" покращилися перспективи відновлення співпраці з МВФ. А також істотно знизилися ризики для банківського сектору та бюджету. Навіть більше, щойно Міжнародний валютний фонд надасть свою остаточну оцінку та схвалить подальшу співпрацю з Україною, Євросоюз буде готовий до виділення другого траншу програми макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро.

Такі ж оцінки озвучує і старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "Найближчого тижня ми очікуємо помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень приблизно 26,5-26,6 грн, а готівковий долар у банках – орієнтовно 26,5/26,8 грн", – розповідає Іосуб.

Україна отримає нову програму з МВФ

Прессекретар МВФ Джеррі Райс на своєму брифінгу заявив: "Наразі триває віртуальна дискусія з обговорення політик, які можуть бути підтримані Фондом, радше в рамках програми stand-by, а не розширеного фінансування... А потім, коли економіка відновиться, акцент підтримки МВФ може зміститися назад на вирішення проблем довгострокових структурних реформ в Україні з метою сприяння сильнішому та інклюзивнішому зростанню".

Чому програму змінили:

Зараз МВФ переглядає програми для більшості країн. Розширена програма на три роки передбачає проведення структурних реформ, а зараз, коли економіки країн у всьому світі обвалюються, головне завдання – стабілізація, питання структурних перетворень відсувається на другий план;

умовно кажучи: коли в будинку почав протікати дах, треба найперше латати його, рятуючи меблі, підлогу та своїх рідних, а вже потім думати про прибудову у вигляді другого поверху або веранди. Розширена програма надається в ситуації, коли держава взяла курс на реалізацію масштабних перетворень. Але якщо планувати нічого не можна й потрібно терміново вирішувати нагальні проблеми, на думку МВФ, ефективнішою буде коротка програма.

"Говорити про те, що Україна винна в такій ситуації, не можна. Закон про ринок землі ухвалено, закон про банки перебуває на фінальній стадії. Так, були питання щодо приватизації. Але зараз, під час карантину, важко організовувати та проводити аукціони, та й пропозиції будуть значно нижчими. Тому зараз просто не час для цього", – розповідає фінансовий аналітик Володимир Мазуренко.

Аналітик Єгор Комов впевнений: немає жодної причини для паніки. Умови для отримання короткої програми на 18 місяців однаково доведеться виконувати. А курс долара, який часто активно реагує на новини про співпрацю з МВФ, за минулу добу практично не змінився.

Міжнародний валютний фонд 24tv.ua

Учасники ринку добре розуміють: перехід на коротку програму – всього лише вибір інструменту, а не відмова від співпраці. Крім того, більшість українців не вдається до подробиць, яка програма з МВФ обговорюється і в чому різниця. Інші кредитори України також найперше дивляться на те, чи є взагалі програма співпраці.

Навіть коротка програма фінансування відкриє нам можливість отримати дешеві кредити від Світового банку, Європейського Союзу, Європейського банку реконструкції та розвитку.

"Вибір інструмента кредитування залежить від багатьох факторів. Зараз справді ефективніша програма stand-by. Особисто для мене було зрозумілим, що розширену програму EFF ми не отримаємо, як і решта країн. Логіка МВФ така: давайте переживемо рік-два, а тоді подивимося. І на ці рік-два гроші ми вам дамо. І ця логіка одна для всіх", – розповідає Комов.

Зі свого боку представник України в МВФ Владислав Рашкован впевнений, що отримати $5 млрд від МВФ протягом 2020-21 років за програмою stand-by легше, ніж за програмою EFF.

2020-го і 2021-го суми траншів не зміняться. Якщо буде необхідність, 2022-го можна буде укласти нову програму кредитування. Але, можливо, і цієї суми (за програмою stand-by це може бути $5 млрд) вистачить.

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