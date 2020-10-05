На українців чекає новий курс долара: аналітики спрогнозували різке зростання і назвали вартість

В Україні курс долара має всі шанси подолати знакову позначку в 30 грн, якщо найближчим часом вартість не опуститься до 28,2 грн/$.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Якщо ми не побачимо зміцнення гривні нижче цього рівня, висока ймовірність подальшого зростання долара до 30,00 грн. Багато хто побоювався, що Україна недорахується переказів трудових мігрантів, але в реальності падіння обсягів їх транзакцій склала всього 6,4% – до 7,16 млрд доларів проти 7,62 млрд за минулий рік", – розповідає аналітик.

Як розповідає експерт, зараз іноземці активно продають гривню, зокрема й через Citibank. Напередодні президентських виборів у США виник тренд на вихід великих інвесторів з ринків країн, що розвиваються. А до них належить і Україна. Інвестори продають нашу валюту, купують долари і в такий спосіб збільшують попит, створюючи підстави для девальвації.

"Наступного тижня курс валютної пари долар/гривня, за прогнозами, залишиться у вузькому діапазоні 28,20-28,38 грн, євро продовжить зростання до 33,45 грн", – прогнозує аналітик.

З тим, що девальвація гривні триває, погоджується й аналітик Forex Club Андрій Шевчишин. Одна з причин – почався активний бізнес-сезон. Збільшився як експорт, так і імпорт. Така динаміка спостерігається на тлі заяви уряду України про те, що експорт країни у вересні склав 4,2 млрд доларів – на 2,9% більше порівняно з вереснем 2019 року, показник повернувся на докризовий рівень. Водночас даних щодо імпорту поки немає, і, ймовірно, зростання імпорту буде не менш активним у вересні.

"На наш погляд, девальваційний тиск збережеться. Нерезиденти продовжують активно виходити з гривні і продавлюють ринок. Ситуація в п'ятницю загрожує продовжити тренд четверга – пару копійок вгору. Ймовірно, найближчим часом, відіграючи ці позитивні новини, курс гривні продовжить поступово рухатися в зону 28,4 гривень за долар", – прогнозує аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україна знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавируса. При цьому вже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.