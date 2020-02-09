На українців чекає новий курс долара: аналітики розповіли про розворот. прогноз

В Україні курс долара січня переступив психологічну позначку в 25 грн/$. Свята закінчилися, "Нафтогаз" почав продавати отримані у "Газпрома" долари і тенденція розвернулася на 180 градусів.

Уже найближчим часом вартість валюти поступово знизиться і наблизиться до нової психологічної позначки. Детальніше про те, чого чекати від гривні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що буде з курсом долара

Аналітики сходяться на думці: валюта найближчим часом подешевшає, однак різких стрибків чекати не варто. Долар впевнено переступив позначку в 25 грн/$ і тепер буде рухатися до нових показниками в 24,1-24,5 грн/$.

Чому дешевшає долар:

Білорусь домовилася з Україною про автомобільні перевезення без дозволів;

Рада розглядає запуск ринку землі;

після "млявого" періоду свят активізувалися продавці валюти.

Гривня зміцнюється на тлі звуження ліквідності системи (можливість швидкого обміну), пояснює керівник керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "Пропозиція долара трохи зросла, експортери і населення, скориставшись моментом, проводять невеликі продажу для поповнення гривні. Підтримкою гривні також виступає розгляд Верховною Радою у другому читанні земельного законопроекту", – пояснює експерт.

Курс долара

Чому в січні долар дорожчав:

"Нафтогаз" почав продавати долари, отримані від "Газпрому";

бізнес отримав значно відшкодування ПДВ;

активізувалися імпортери.

Ймовірно, в найближчі час гривня стабілізується поблизу позначки 24,5 гривні за долар, впевнений Шевчишин. Черговий виток зміцнення гривні посилить проблеми експортерів і обмежить бюджетні надходження.

За інформацією НБУ, протягом січня на валютному ринку спостерігалося зменшення пропозиції валюти з боку експортерів. Це сталося через значні обсяги отриманого ними відшкодування ПДВ. Крім того, на ринку спостерігалася певна активізація імпортерів після святкових розпродажів. Проте, обсяги покупки валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку перевищили в січні обсяги продажів на $98 млн.

"На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,1/24,4 грн", – розповідає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Чого чекати від курсу долара в 2020-му

Думки про те, що буде з курсом долара в 2020-му, можна умовно розділити на три групи. Перша – оптимісти. До них відноситься й аналітик Максим Пархоменко. Він вважає, що вартість долара зовсім може впасти до 22 грн/$. Це б знову призвело до зриву планів по надходженнях до бюджету.

"У 2020 році велика частина податків залишатиметься в Україні, а висновок прибутку в офшори буде дуже утруднений. І навіть якщо їх можна буде вивести з України, то перевести вже в іншу юрисдикцію з офшорів буде вкрай складно. Так, ми можемо сміливо очікувати зниження виведення коштів за кордон", – відзначає аналітик.

Другий прогноз можна віднести до більш стриманого. У прогнозі на 2020 рік закладений курс 27 грн/$. Такий розрахунок справило Міністерство економрозвитку, торгівлі та сільського господарства. Правда, такі оцінки відомство робить щорічно і практично завжди помиляється. 27 грн/$ вони очікували і в 2019 році, більш того, були впевнені, що до кінця року валюта буде продаватися за 29 грн/$.

Негативний прогноз озвучує керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. Він вважає, що курс буде коливатися близько 26-27 грн/$. "Тому гривня повинна відкотитися назад, щоб стати рівноважною для всіх учасників ринку – експортерів, імпортерів, держави і населення. Таким рівнем, на наш погляд, є відмітка 26-27 грн за долар", – прогнозує експерт.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал