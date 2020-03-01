На українців чекає новий курс долара: аналітики розповіли, коли і до чого готуватися

В Україні курс долара в найближчі сім днів може пробити психологічну позначку у 25 грн/$. Такий прогноз озвучує більшість опитаних експертів. Мовляв, ОВДП вже не користуються таким попитом, як раніше, а ціни на зовнішніх ринках знижуються.

Детальніше про те, чому і як зміниться курс долара в Україні – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне, що ви дізнаєтеся з тексту:

ОВДП більше не користується попитом у іноземних інвесторів;

березень традиційно – період девальвації гривні;

на зовнішніх ринках знижуються ціни на товари, які традиційно експортує Україна;

курс долара може досягти позначки у 25 грн/$ вже найближчого тижня.

"Інвестиції" на паузі: долар повзе вгору

В кінці лютого Мінфін отримав холодний душ. Облігації внутрішньої держпозики (ОВДП), які ще кілька місяців тому іноземці скуповували як гарячі пиріжки, виявилися вже незатребуваними. Якщо раніше відразу після розміщення їх купували приблизно на 9 млрд грн, то цього року – всього на трохи більше 300 млн.

Продаж облігацій у 2019-му призвів до різкого зміцнення гривні. У 2020-му цей інструмент відпав. В результаті, упевнений аналітик Володимир Мазуренко, сезонні фактори впливатимуть істотніше. Мовляв, січень, лютий і березень – традиційно період девальвації гривні. Валюту витрачають на купівлю енергоресурсів, виторги експортерів не покривають потребу ринку.

Також глобальні інвестори нещодавно пережили черговий день обвалу на фондових ринках і їхні настрої погіршуються. Побоювання світової пандемії та економічної рецесії призводять до відтоку капіталу з ринків, що розвиваються в тихі гавані. Напередодні також обвалилися ціни на зерно, енергоресурси і промислові метали, додає аналітик Андрій Шевчишин.

Україна, як і інші ринки, буде під прицілом спекулянтів, які виведуть свої інвестиції або, принаймні, зупинять нові вливання. Вартість українських єврооблігацій падає, що підтверджує зміну тенденцій. За цих умов гривня відчуватиме сильний тиск.

"Ситуація обтяжується також дефіцитом бюджету, який раніше покривався засобами від розміщення ОВДП. Оскільки приплив зупинився і формується відтік, ослаблення гривні – питання часу. Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить падати до позначки 25 гривень за долар", – додає Шевчишин.

Його колега Вадим Іосуб озвучує більш позитивні оцінки. Найближчого тижня він очікує на помірне зростання курсу долара щодо гривні. Долар на міжбанку може торгуватися близько 24,6 грн/$, а готівковий долар у банках – близько 24,5/24,7 грн/$.

Що буде з курсом долара у 2020-му

Думки про те, що буде з курсом долара цього року можна умовно розділити на три групи. Перша – оптимісти. До них відноситься і аналітик Максим Пархоменко. Він вважає, що вартість долара взагалі може впасти до 22 грн/$. Це б знову призвело до зриву планів з надходжень до бюджету.

Причини:

програма з МВФ;

транзит газу + виплата 2,9 млрд доларів, виграних у РФ;

при посиленні темпів реформ можна сміливо очікувати на зростання попиту на українські боргові папери.

"Наступного року більша частина податків залишатиметься в Україні, а виведення прибутків в офшори утрудниться. І навіть якщо їх можна буде вивести з України, то перевести вже в іншу юрисдикцію з офшорів буде вкрай складно. Таким чином, ми можемо сміливо очікувати на зниження виведення коштів за кордон", – зазначає аналітик.

Другий прогноз можна віднести до більш стриманого. У прогнозі на наступний рік закладено курс 27 грн/$. Такий розрахунок здійснило Міністерство економрозвитку, торгівлі та сільського господарства. Щоправда, такі оцінки відомство робить щороку і практично завжди помиляється. 27 грн/$ вони очікували і в цьому році, більше того, були впевнені, що до кінця року валюта продаватиметься за 29 грн/$.

Відносно негативний прогноз озвучує Андрій Шевчишин. Він вважає, що курс коливатиметься біля 26-27 грн/$. "Тому гривня повинна відкотитися назад, щоби стати рівноважною для всіх учасників ринку – експортерів, імпортерів, держави і населення. Таким рівнем, на наш погляд, є позначка 26-27 грн за долар", – прогнозує експерт.

Аналітик упевнений, що вартість валюти залежатиме від політики НБУ і Мінфіну, активності інвесторів, а також ситуації на глобальних ринках, де зберігаються ризики економічної кризи.

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