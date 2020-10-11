На українців чекає новий курс долара: аналітики озвучили цифри

В Україні курс долара найближчим часом подорожчає з 28,28 до 28,4 грн/$. Такий прогноз озвучила більшість опитаних аналітиків. Після значної девальвації гривня поступово коригує свої позиції: різкої девальвації, вважає експерт, не буде.

Детальніше про те, як і чому зміниться курс долара, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Долар зупинився: як зміниться курс валют

З початку вересня долар в Україні безперервно дорожчав. Така ситуація повторюється практично щорічно, проте не може тривати довго. Уже наступного тижня курс може скоректуватися й рости куди більш плавно.

"З початку вересня гривня безперервно дешевшала до долара внаслідок високого попиту на захисні інструменти, зокрема й американську валюту, в якій інвестори вважають за краще пересиджувати посилення невизначеності. Ралі не може тривати вічно, тож цього тижня ми спостерігаємо невелику корекцію. Головне питання – як довго вона триватиме?" – розповідає аналітик ТелеТрейд Сергій Родлер.

За оцінками експерта, найближчим часом курс долара коливатиметься в межах 28,25-28,45 грн за долар. Зараз спостерігається сезонний попит на валюту, пов'язаний, зокрема, з виплатою державного боргу й заборгованості. Як додатковий негатив варто розглядати щораз більші побоювання щодо можливих проблем з отриманням чергового траншу МВФ.

Приблизно такий же прогноз озвучує й аналітик Roboforex Андрій Гойлов: від 28,20 до 28,42. Курс долара щодо гривні оновив максимум дворічної давності і ось уже третій день падає в межах корекції.

"Варто було ослабнути попиту з боку нерезидентів після їхнього продажу ОВДП і виведення дивідендів, як основні продавці валюти стали більш поступливими й почали знижувати котирування. НБУ на міжбанк, як і раніше, не виходить. Торгова сесія четверга щодо долара/гривні завершилися на позначці в 28,23", – пояснює Гойлов.

За словами глави Нацбанку Кирила Шевченка, НБУ очікує збільшення валютних надходжень від експортерів найближчими місяцями. В аграріїв зараз почалася активна фаза експорту врожаю, а значить пропозиція валюти, ймовірно, зросте. Шевченко зазначив, що НБУ продовжить політику гнучкого курсоутворення. І єдиний фактор, від якого залежатиме курс, – це баланс попиту і пропозиції. Незалежно від того, куди рухатиметься курс, Нацбанк не ламатиме ринковий тренд і продовжить згладжувати тільки надмірні курсові коливання, якщо це буде потрібно.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн", – розповідає Іосуб.

Керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що гривня й далі перебуватиме в діапазоні 28,2-28,3 гривень за долар. Зниження нижче залучатиме нових покупців, що стримуватиме зміцнення гривні.

Як правильно купувати долари

Є три основних правила, як правильно купувати валюту. Важливо водночас визначитися з метою.

Якщо відкладати на конкретну покупку. У такому разі правильно збирати в тій валюті, в якій витрачатимете гроші. Наприклад, якщо збирати на поїздку в Рим, найкраще купувати євро. Якщо ж ви плануєте купувати машину ціною, яка фіксована в доларах, найкраще відразу збирати американську валюту.

Якщо збирати на "чорний день". У такому разі варто відразу купувати три різних валюти. Наприклад, долари, євро та юані. Такий кошик дасть змогу диверсифікувати (розділити) ризики. Це головний принцип.

Також не можна купувати гроші відразу. Найкраще робити це невеликими порціями раз на місяць. Водночас велику частину грошей необхідно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги покупок можна знизити.

На що впливає курс долара

Інфляція зростатиме слідом за курсом. В Україні приблизно чверть споживчого кошика залежить від імпорту. Услід за подорожчанням долара, приблизно через один-два тижні, почнуть рости й ціни на імпортні товари: техніку, одяг і навіть продукти харчування.

За підрахунками аналітика Володимира Мазуренка, за різкого подорожчання долара до 29 грн/$ зростання цін в Україні вже в перші місяці пришвидшиться на 0,8 відсоткових пункту. Також дорожчатимуть бензин (вартість літра А-95 може вирости в ціні на 1,6 грн), газ (кубометр за подорожчання долара до 29 грн може вирости в ціні на 25-40 копійок).

Слідом за газом і бензином, але з певним відставанням, почнуть рости в ціні й інші комунальні послуги: гаряча вода, опалення і навіть холодна вода та електроенергія.

Як можуть змінитися ціни за курсу в 30 грн/$:

банани: із 28 до 31,9 грн за кг;

загальне зростання цін: із 5 до 7,3%;

Квартири і машини. В Україні ринок нерухомості й авто також прив'язаний до вартості долара. Усі ціни зафіксовані в американській валюті, хоча і сплачуються в гривнях. Наприклад, квартира в Києві, яка зараз продається за 990 тис. грн, – до 1 млн 50 тис. грн.