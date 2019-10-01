На українців чекає новий курс долара: аналітик озвучив вартість

В Україні курс долара до 7 жовтня може опустити до рекордної позначки нижче 24 грн/$ (станом на 1 жовтня – 24,2 грн/$).

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик Володимир Мазуренко. За його словами, рекордні вкладення в українські боргові цінні папери, зокрема від іноземців, дозволяють гривні продовжити своє зміцнення. А курс протестує нову психологічну позначку в 24 грн/$.

"Думаю, що 24 грн/$ в найближчий тиждень ринок проб'є. Позитивна тенденція на ринку, яку можна помітити за результатами закриття торгів і за підсумками тижня дають цілком позитивні сигнали. Також зростає і суверенний рейтинг України. Єдиний негативний фактор має скоріше політичне коріння. Я говорю про ситуацію на Донбасі, про політичну стабільність", – відзначає експерт.

Нагадаємо, пасажири міжнародного аеропорту "Бориспіль" (розташований під Києвом) скаржаться на вкрай невигідний курс в обмінниках на його території. У них на кожному доларі "наварюють" 4,30 грн.

На це звернув увагу журналіст В'ячеслав Буткалюк. У понеділок, 30 вересня, він опублікував фотографію курсу в одному з пунктів обміну валюти в аеропорту.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне рейтингове агентство S & P Global Ratings підвищило довгострокові суверенні рейтинги України в іноземній і національній валюті з "B-" до "B", а рейтинги за національною шкалою в Україні - з "uaBBB" до "uaA".

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