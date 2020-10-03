На українців чекає новий курс долара: аналітик озвучив прогноз

В Україні курс долара в найближчий тиждень девальвує з 28,3 до 28,5 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько", – прогнозує експерт.

На минулому тижні курс долара до гривні незначно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-0,4%. Так, з минулого четверга офіційний курс долара, встановлений НБУ, зріс з 28,19 грн до 28,31 грн (+ 0,4%).

У минулому місяці збільшення попиту з боку окремих груп імпортерів призвело до зростання попиту на іноземну валюту, а додатковим фактором погіршення ситуації на валютному ринку було зниження апетиту інвесторів до активів країн, що розвиваються. Про це йдеться в "макроекономічному і монетарному огляді" НБУ за вересень. Це спричинило незначне ослаблення курсу гривні до долара. При таких умовах сальдо інтервенцій НБУ у вересні було негативним (тобто регулятор продавав

валюту на чистій основі) і склало $ 0,2 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україна знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавируса. При цьому вже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.