На українців чекає новий курс долара: аналітик озвучив прогноз

В Україні курс долара до кінця вересня збільшиться з 28,2 до 28,5 грн/$.

Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "Протягом найближчого тижня ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 28,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн", – прогнозує Іосуб.

Відзначимо, за тиждень курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-0,7%.Так, з минулого вівторка офіційний курс долара, встановлений НБУ, зріс з 28,00 грн до 28,20 грн (+ 0,7%). Попит / пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "УкрДилінг", за цей же час зросли з 28,10 / 28,12 до 28,20 / 28,22 (+ 0,4%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень виросли з 27,96/28,17 до 28,12 / 28,32 (+0,6% / + 0,5%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 0,8% до 0,7% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки в порівнянні з продажем.

З початку року Нацбанк здійснив чисту покупку валюти на суму $ 1,2 млрд незважаючи на те, що в березні і липні продавав валюту для стабілізації гривні. Валютні резерви НБУ збільшуються з 2015 року за рахунок позик і прямих покупок іноземної валюти, і на кінець серпня становили $ 29 млрд. Згідно з новим прогнозом агентства, курс долара на кінець поточного року складе 29 грн, в кінці 2021 року – 30 грн, в кінці 2022 року – 30,5 грн, і на кінець 2023 року – 31 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україна знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавируса. При цьому вже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.