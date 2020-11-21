На українців чекає новий курс долара: аналітик назвав ціну

Українська валюта в найближчий тиждень має всі шанси як для зростання, так і для незначної девальвації.

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб в коментарі OBOZREVATEL заявив, що курс долара через тиждень незначно збільшиться до 28,5 грн/$. У п'ятницю, 20 листопада, валюту в банках продавали за 28,6 грн/$, а купували – за 28,2 грн/$.

"На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку торгуватиметься через тиждень близько 28,5 грн. Готівковий долар буде торгуватися по 28,3 / 28,5 грн", – говорить аналітик.

Його колега з Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує: гривня найближчим часом змінить вартість до 28,5 гривень за долар, реагуючи на сформований фон. Стримуючим фактором виступатиме НБУ, який може вийти на ринок з інтервенціями. "Над ринком продовжує нависати велика хвиля гривневої ліквідності, яка може піти на купівлю іноземної валюти, що сильно натисне на гривню", – прогнозує експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.