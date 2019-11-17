На українців чекає аномальний курс долара: аналітики озвучили новий прогноз

В Україні курс долара до кінця листопада може дійти до рекордної за три роки позначки в 24 грн/$. Традиційно восени долар дорожчає, проте в цьому році через відносно низьких цін на газ в Європі, стабільної політичної ситуації і високий попит на український держборг ситуація кардинально відрізняється.
Про те, чого чекати українцям від курсу долара найближчим часом – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Що буде з курсом долара в Україні
"Ймовірно, зміцнення гривні продовжиться і в найближчій перспективі вона буде рухатися в діапазоні 24,1-24,3 грн за долар", – прогнозує керівник відділу аналітиків Forex Club Андрій Шевчишин. Його колега з "Альпарі" Вадим Іосуб озвучує ще більш позитивні оцінки.
"На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,0 / 24,2 грн", – додає Іосуб.
"Готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,0 / 24,2 грн", – додає Іосуб.
Головні причини зміцнення:
прийняття бюджету на 2020 рік;
голосування за ринок землі в першому читанні;
перспективи підписання нової програми з МВФ;
попит на український держборг.
Ще кілька місяців тому аналітики прогнозували: якщо закон про ринок землі приймуть у першому читанні, долар може подешевшати лише на тлі цих новин. І хоча сам законопроект має цілий ряд недоліків (докладніше про це читайте тут), його прийняття позитивно вплинуло на курс валют.
Незважаючи на що завершився аукціон з розміщення ОВДП (облігації внутрішнього держзйма) долар продовжує помітно знижуватися. Це означає, що пропозиція валюти на ринку стійко перевищує попит на неї, і спостережуване зміцнення гривні має фундаментальний, а не спекулятивний характер. "Можливо, свою роль відіграють досить сприятливі перспективи нової програми з МВФ", – додає Іосуб.
Крім того, динаміка української валюти спостерігається на тлі заяви міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Милованов про те, що мінімум п'ять великих і 300 малих підприємств країни повинні бути приватизовані в 2020 році. Також міністр заявив про два сценарії для гривні на наступний рік - 24 і 27 грн за долар.
Чому долар впливає на всіх
Вартість валюти відображається на всіх українців, навіть якщо вони не бувають за кордоном і жодного разу в житті не тримали в руках купюри із зображенням американських президентів.
Нерухомість. Весь вторинний ринок нерухомості закріплений в доларах. І хоча за законом угоди можна проводити тільки в гривні, продавці спочатку називають цінник у валюті. Для прикладу, квартиру за $ 30 тисяч в квітні минулого року можна було купити за 840 тисяч гривень, а зараз – всього за 726 тисяч. Економія складе 114 тисяч грн.
Імпорт. Приблизно п'ята частина споживчого кошика українця – імпортна продукція. Миючі засоби, фрукти, овощи, борошняні вироби і навіть сало купують за кордоном. І витрачають на це долари, тому і ціни відображаються у валюті. Ревальвація дозволяє знижувати ціни в магазинах. Отже, така тенденція також дозволяє знизити загальний рівень інфляції в країні.
Авто. Також фактично весь авторинок зафіксований у валюті. Машини привозять з-за кордону, тому і продають їх в прив'язці до долара.
Бензин. До 85% світлих нафтопродуктів Україна купує за долари, тому від курсу залежать і ціни на бензин на українських АЗС. Слідом за бензином змінитися може і вартість транспортування, її також закладають в кінцеві цінники. Так, якщо курс долара знижується на 10 копійок, то вартість бензину повинна зменшитися на 7 копійок.
Правда, продавці часто не поспішають коригувати цінники. По-перше, запас "міцності" становить близько двох тижнів. За цей час закінчиться паливо, куплене ще при старому курсі. По-друге, для бізнесу більш низький курс долара дає можливість заробити на продажах бензину більше.
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