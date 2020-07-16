(версия-2020 — окончание:

человеческий ЕСВ, нулевое декларирование, продвижение безнала, эмиссия укрдолларов, "продажа Украины")

15. Приятный ЕСВ

Оприятнивание/очеловечение/снижение ЕСВ необходимо в любом случае. При этом нужно осознавать, что государство — с его хронически вороватыми дырявыми руками и рудиментарной коммунистической"солидарностью" — весьма дрянной посредникдля хранения денег,и этуфункциюхорошо бы передать негосфондам или самим работникам. Но, поскольку оно уже успело капитально задолжать тем, за кого единый соцвзнос вносился, какое-то время данный сбор, увы, необходим — хотя бы в виде дополнительного подоходного, то есть нужно увеличивать его, подоходного, ставку, причем без каких-либо пенсионных прав новооблагаемых —это исключительно для погашения старых долгов,с которыми когда-то нужно заканчивать, то есть пойдет на пенсии уже "застрахованным".

Грубый приблизительный расчет показывает, чтос учетом повышенной неизбегаемости нового налогового механизма и более открытых — с целью возврата подоходного — зарплат достаточно ограничиться повышением ставки НДФЛ на 2 пункта (например, 20% вместо 18%)и введением 9%-ного налога (всё же не 22%!) на минимальную зарплату.

По-любому на пенсии никто сегодняреально не рассчитывает, а вот платит "на них" каждый, кто не в тени, значительно больше(хотя, как уже отмечалось, формально — вносят занего безнего самого, то есть не"изнутри", а "снаружи", но источник-то всё равно один!), так что все будут рады уже самому снижению этого бремени.

Но, чтобы этого хватило, необходимо, кроме того, следующее:

обложение по ставке 80% размера превышения пенсии над 5 минзарплатами (до 10) и поставке 90% — над 10 минзарплатами ;

отмена верхнего порога базы начисления, существующего сегодня для ЕСВ;

разрешение предприятиям добровольно уплачивать пенсии вместо государства своим бывшим работникам с сокращением на половину отэтой суммы налога с оборота (то есть государство экономит на ЕСВ в 2 раза больше, чем проиграет на сумме из базового налога; предприятия же выигрывают, потеряв лишь половину— благодаря компенсации, целевое использование кому надо);

предоставление в счет пенсий — но только по желанию!!! — ценных бумаг и социальных товаров на льготных условиях;

замена — на"переходный период"— всех налогов с негосударственныхпенсионныхфондов беспроцентным, но зафиксированным в валюте оговоренным займом государству: например,на сумму половины от разницы между их поступлениями и выплатами, которая у них— в противоположностьгосударству — изначально всегда положительна;

в крайнем случае— доп. выпуск"украинских долларов", о которых речь пойдетв самом конце.

16. Декларации: исходное обнуление

Важно также подвести черту под прошлым, то есть всем, что успело накопиться.

Всех ли стоит обязывать сдавать нулевые декларации, которые бы всё, что нажито непосильным трудом и/или иначе, узаконили? Видимо, небогатые слои беспокоить не стоит. А вот если общая стоимость активов физического лица — резидента превышает, скажем, экв. 50 тыс. долл., тут-то и можно потребовать узаконивающую декларацию.

По ней отдельно показываются деньги, ценные бумаги, права, задолженность дебиторская и кредиторская, движимость и недвижимость. При этом оценка всего, кроме денег, должна производиться самим декларантом при единственном условии: в случае требования любого госоргана он обязан продать соответствующий объект собственности по той же самой цене, которую сам и указал, зафиксированной в долларах, увеличенной в качестве компенсации неудобств на 20 (или, скажем, 25)%,причем тогда уже без обложения этих 20(25)%! И не надо ничего специально оценивать или проверять — сколько назвал, столько и считается!

Всё ли должно облагаться? Конечно нет. Только то, что приобретено за годы независимой Украины и не имеет источника приобретения, обложение которого может быть доказано, а также деньги без доказанного обложенного источника. И поскольку при этом доказывать должен декларант (госорганыдолжны быть обязаны ему помочь), эта "презумпция виновности" должна влечь обложение по крайне низкой ставке— на уровне, примерно, 5%, еще и с возможной рассрочкой.

Очевидна совокупная гуманность приведенных предложений: нечто без подтверждения обложенного источника реально стоит $1 млн, пишешь соответственно, $1,00 млн, имея в виду, что за $1,20(1,25) млн (но не выше!) могут заставить продать, при этом платишь $50 тыс., хотя принудительная продажа принесет необлагаемые $200(250) тыс., был бы покупатель. То есть декларирование заберет 5%, но принудительная продажа — если случится и будет покупатель — даст необлагаемые + 20(25)%. Итого выигрыш 15(20)%! Но если принудительной продажи не будет, то с навара на добровольной основе уже надо платить по общей ставке — это, однако, нормально.

И в любом случае — совершенно спокойный сон.

17. Слезть с потолка

Теперь — про дальше. О "жизни после нуля".

Сидеть на потолке в 21-м веке должно быть неудобно. Конкретнее:

эффективное противодействиеуклонениям от налогового контроля при обложении реализации конечным потребителям (и, как следствие, снижение ставок) обеспечивается простотой фискального механизма,но полностью реально и действительно эффективно оно лишь при как можно более полной замене наличных расчетов безналичными, в частности, с банковских карточек, а возврат НДФЛ будет это стимулировать;

бартер при налоге с оборота должен быть запрещен, а выявленное наличие неких матценностей, незадекларированных изначально и приобретенных не через безналичные расчеты — облагаться по сверхвысокой ставке.

18. "Украинский доллар"

Поговорим о проанонсированной выше эмиссии не денег, а "деньготовара", что совсем иначе, чем обычная эмиссия, влияет на инфляцию.

Где инфляция, там — обмен национальных обесценивающихся денег на более стабильную валюту. В этой связи воспользуемся аналогией.

Как банки осуществляют так называемую продажу золота? Да очень просто:продаётся обычно не само золото,а некая бумага, свидетельствующая о том, что её владелец является собственником золота,— своего рода сертификат.

Почему же похожей бумагой нельзя подменять доллары и евро? Когда их покупают не для поездки за рубеж,а, что гораздо чаще,для предохранения от инфляции?

Те же обязательства перед владельцем, как если бы он владел соответствующей суммой инвалюты,но без самой инвалюты! Без траты на это драгоценных золотовалютных резервов!

Без необходимости срочной покупки долларов банками и государствомв случае внезапной "общенародной" истерики!

С возможностью не так сильно реагировать валюты на искусственно разжигаемые панические настроения!

С переходом соответствующей части уже имеющейся валюты в вышеупомянутые резервы! Что будет обеспечением сертификатов на всякий случай, хотяпри грамотном вложении вырученных за них денег — по сути, беспроцентного займа, зафиксированноговинвалюте,—можно повысить занятость, а с ней — и производство, и спрос, чтосохранит товарно-денежный баланс, но на более высоком уровне, и никакаяподстраховканепонадобится, хватит реально обеспеченных гривень.

Предполагаем при этом, что настоящий рыночный не искусственный курс валюты, когда нет её (или заменителя) дефицита, обеспечивает примерное равенство количества $, предлагаемого к покупке и к продаже.

Кстати, СССР, где внутреннее хождение чужой валюты было вообще запрещено (это здесь пока не предлагается), некие похожие в чём-то чеки достаточно активно и грамотно практиковал, ещё и с возможностью отоваривания их — тогда! — в спецмагазинах "Берёзка"/"Каштан"). Что нам мешает делать аналогичное?

Получается нечто напоминающее некий ограниченный и смягчённый вариант " currency board ", причем даже без собственно " currency ", дающий — в случае чего — время на передышку до успокоения рынка. По крайней мере, то, что уже есть у нас сегодня, такого времени не даёт.

Тогда эмиссия "долларовых сертификатов" вместо активизации спроса на инвалюту, умудрившуюся стать у нас не деньгами, а туда-сюда-товаром, даст-таки возможность получить беспроцентный (если считать в СКВ) займ людей государству, фактически — инвестицию, но с будущим разовым возвратом вместо постоянных дивидендов.

Это предлагается не вместо возможности стандартного валютного обмена. Это — для выбора людям — наряду с такой стандартной возможностью. Но — для привлечения населения к данной затее — с совсем иной маржой. Скажем, при обычном обмене — маржа будет на уровне 1,5–2,0% для уезжающих/приезжающих в международных аэропортах за таможенной границей и аналогичных нейтральных зонах, в остальных же местах — и прием СКВ стоит для начала резко ограничить (сами думайте, куда ее — если много купили — девать, государство вам ничего не гарантировало; ну разве что потом можно принимать ее за те же сертификаты), и маржу установить на уровне, как минимум, 5–10% — для собирателей неинфляирующих накоплений, не доверяющих при этом украинским долларозаменяющим сертификатам. А сами сертификаты — украинские доллары — можно обменивать в обоих направлениях либо с примерно сегодняшней микроскопической маржой (до 1%), либо — поначалу — без маржи вообще.

Во избежание "черного" рынка валюты — не принимать жалоб на "кидалово" на таком рынке (сами виноваты, государство тут ни при чем).

И пусть каждый демократично выбирает для себя!

Важно : в некотором смысле украинский доллар может быть даже надёжнее настоящего — мало ли что там придумает американская ФРС насчёт зарубежной наличности, особенно — в эпоху конкуренции с биткоинами, а Украина спокойно себе сделает перезачёт.

Тем более — держится-то настоящий не на товарном обеспечении (монетаризм они оставляют нам, это их экспортный продукт, а сами — рисуют сколько хотят), а на доверии, на традиции. Не поколеблют ли их, доверие и традиции, новые сложные времена? Ситуация для этого на редкость удачна. Не ждет ли долларовый мир некое небольшое катастрофическое ниспровержение-потрясение?

Возвращаясь же к сертификатам, отмечу:

практически — получаются как бы те же деньги, но только для функции накопления; при этом — с явными признаками товара, как и сегодняшний доллар в Украине, только и независимее, и надёжнее.

Оптимален , конечно, безналичныйвариант применения данной формы полуденег/полутовара. Тогда укрдоллар— благодаря невозможности"левых" расчётов им — никогда не будет в качестве денег противостоять товарной массе,а наоборот — в качестве"туда-сюда-товара" будет уравновешивать гривенную массу, то есть будет укреплять гривню, а не ослаблять,—такая вот будет чудесная"товарная эмиссия".

Словом — тут есть что обсудить.

19. Вместо приложения, или "Продажа Украины": как грамотно

Когда заходит речь о привлечении иностранных инвестиций, часто боятся что таким образом Украина уйдет иностранцам.

Но, во-первых, Украина и сегодня находится под очевидным внешним управлением — просто иногда меняются страны-управители.

Во-вторых, вся Юго-Восточная Азия (да и не только она!) в гигантской части обеспечивает свой резко повысившийся уровень жизни именно за счет иностранного капитала; Африка же, едва начала от его "попутного" влияния избавляться, тут же обнищала совсем.

В-третьих, и это — главное, если работу получают граждане Украины и налоги остаются в Украине — то это сплошная польза, а в чем же тогда вред?

В-четвертых, вред теоретически может быть от потери стратегических ресурсов и уплыва за рубеж прибыли, вот на этом и остановимся.

Чтобы не уходило стратегически важное, при продаже иностранцем уже действующих предприятий нужно оговаривать:

условие, что они не должны прекращать работу,— дабы их не скупали только для того, чтоб они ничего не выпускали — тогда полезен и механизм, описанный в разделе "Как платишь, так и стОишь" (или аналогичный ему по сути): нет деятельности, прибыли и налогов — отдавай обратно, причем дешево,

и что в особых ситуациях не допускается экспорт (но тогда уже во все страны, потому что если делить мир на тех, кому продавать можно, и тех, кому нельзя, то первые по цепочке всё равно передадут вторым), только этим не стоит злоупотреблять, а сопоставлять вред себе и вред врагу — с учетом того, в состоянии ли враг найти замену, а то может выйти так, что просто сами накажем себя.

Плюс (в каких-то случаях) может быть ограничение/запрет перепродаж (как скрытых — например, через механизм "залога", так и явных).

Касаемо же уплыва капитала, то не факт, что уйдет больше, чем пришло, да и свои отечественные хозяева могут отправлять свои дивиденды за рубеж, вкладывая их в чужие экономики,— кто ж им запретит?

Тут важно, не то, кто хозяин — наш или не наш, а работает ли реально в стране налоговый режим противодействия выводу капитала — то ли в виде налога на вывод/вывоз капитала, то ли через описанный выше налог на недопотребление в Украине, то ли через их сочетание, то ли какого-то еще, чтобы эффективно противостоять знаменитому "паразитизму в квадрате" (хотя будь капитал действительно паразитом, то чего бояться, если он уходит?!) — но национальность/гражданство контрольнопакетчика/бенефициара тут роли абсолютно не играет.

Ну и важно, конечно, чтоб инвестиции шли в бизнес, а не государству (с его, например, ОВГЗ-аферами): эффект должен быть долгоиграющим, а не для дыролатания.

Стимулы же для инвестиций это налоговые льготы, о которых много было сказано выше (например, в разд. "Ставка на низкие ставки"), и дешевые кредиты (как в США и Европе), что тоже упоминалось (см. также о "банковской короне вируса").

И — в заключение.

Временные неблагоприятные ситуации (а в Украине такое время достаточно постоянно) никак не могут быть оправданием бездеятельности: наоборот, если ничего не делать даже тогда, то условий благоприятных не будет вообще.

Да, когда кризис и паника — бывают нужны меры временные: например, "красные гривни ", о которых я писал в другом материале (уточненный вариант — здесь). Но это не отменяет и необходимости перемен стратегических, о которых как раз такое время настраивает подумать.