На кону $5 млрд: у МВФ визначили дату розгляду нової програми для України

Міжнародний валютний фонд планує розглянути нову програму фінансування stand-by для України.

Засідання ради директорів, на якому буде розглянуто це питання заплановано на 9 червня, передає Інтерфакс. Це нова 18-місячна програма обсягом SDR 3,6 млрд, що еквівалентно 5 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на допомогу Україні у боротьбі з наслідками COVID-19.

У МВФ визначили дату розгляду нової програми для України imf.org

"Новий SBA спрямований на забезпечення платіжного балансу і бюджетної підтримки, щоб допомогти владі усунути наслідки шоку COVID-19, одночасно консолідуючи зроблені до сьогоднішнього дня досягнення і просуваючи вперед важливі структурні реформ з метою зменшення основних вразливостей", – прокоментувала досягнуту угоду Іванна Владкова Холлар, що очолювала команду співробітників МВФ у переговорах з Україною.

Перший транш у розмірі 1,9 млрд доларів планується виділити відразу ж після схвалення програми радою директорів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, для отримання нового кредиту від МВФ Україна повинна скасувати регулювання тарифів на газ і провести податкову реформу. Крім того, є умови, які стосуються медичної реформи і роботи державних підприємств.