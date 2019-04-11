На біткоїн чекає різкий зліт до рекорду: китайський мільярдер назвав точну дату

Курс біткоїну виросте в травні 2020-го до $10 тис. (наразі $5,1 тис.) у зв'язку із запланованим скороченням нагороди за блок у два рази.

Про це в своєму блозі заявив китайський мільярдер Чжао Донг, передає видання Вitnovosti. "Біткоїн подорожчає до $10 000 перед халвінгом. Після цього ціна впаде до $6000 - $7000", - припустив Донг.

При цьому за оцінками мільярдера, біткон буде торгуватися в межах $4000 - $6000 до жовтня 2019 року. При цьому після 2020-го, вважає Донг, курс першої криптовалюти почне різко зростати і досягне максимуму в між $50 - $100 тис. в 2021 році.

Довідка:

Криптовалюта - віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування.

Біткоїн - найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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