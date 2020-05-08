МВФ відмовився від "розширеного" кредиту для України: що буде з курсом долара і скільки грошей отримаємо

МВФ замість розширеної програми фінансування на $8 млрд обговорює з Україною новий кредит, всього на 18 місяців і на суму $5 млрд. Для аналітиків така новина не стала сюрпризом: Фонд по всьому світу переходить на термінові і короткі кредити через різке падіння світової економіки.

Про те, що насправді відбулося, як це вплине на курс долара в Україні і скільки грошей отримаємо – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Що трапилося?

МВФ змінив майбутню програму кредитування для України. Замість трирічної програми наразі тривають переговори про 18-місячну. Знизиться і загальна кількість грошей, які може отримати країна. Щоправда, представник України в МВФ Владислав Рашкован заявляє: ми б і так за наступні два роки отримали б $5 млрд. А з 18-місячної програми отримати гроші буде навіть легше.

З таким твердженням погоджується і глава профільного комітету Данило Гетманцев. "За моїми оцінками, термін буде меншим, але кількість грошей, які ми отримаємо за рік-два програми stand-by, буде та сама, яку б ми і отримали за стандартною програмою МВФ", – сказав він.

Чому це трапилось?

Прессекретар МВФ Джеррі Райс на своєму брифінгу заявив: "Наразі триває віртуальна дискусія з обговорення політик, які можуть бути підтримані Фондом, швидше в рамках програми standby, а не в рамках програми розширеного фінансування... А потім, коли економіка відновиться, акцент підтримки МВФ може зміститися назад на вирішення проблем довгострокових структурних реформ в Україні з метою сприяння сильнішому та інклюзивнішому зростанню".

Чому програму змінили:

Зараз МВФ переглядає програми для більшості країн. Розширена програма на три роки передбачає проведення структурних реформ, а зараз, коли економіки країн по всьому світу валяться, головне завдання – стабілізація, питання структурних перетворень йде на другий план;

умовно кажучи: коли в будинку почав протікати дах, треба найперше латати його, рятуючи меблі, підлогу і своїх рідних, а вже потім думати про прибудову у вигляді другого поверху або веранди. Розширена програма надається в ситуації, коли держава взяла курс на проведення масштабних перетворень. Але якщо планувати нічого не можна і потрібно в терміново вирішувати нагальні проблеми, на думку МВФ, ефективнішою буде коротка програма.

"Говорити про те, що Україна винна в такій ситуації, не можна. Закон про ринок землі ухвалено, закон про банки перебуває на фінальній стадії. Так, були питання щодо приватизації. Але зараз, під час карантину, важко організовувати і проводити аукціони, та й пропозиції будуть значно нижчими. Тому зараз просто не час для цього", – розповідає фінансовий аналітик Володимир Мазуренко.

Як це вплине на Україну?

Аналітик Єгор Комов впевнений: немає жодної причини для паніки. Умови для отримання короткої програми на 18 місяців все одно доведеться виконувати. А курс долара, який часто активно реагує на новини про співпрацю з МВФ, за минулу добу практично не змінився.

Міжнародний валютний фонд 24tv.ua

Учасники ринку добре розуміють: перехід на коротку програму – всього лише вибір інструменту, а не відмова від співпраці. Крім того, більшість українців не вдаються до подробиць, яка програма з МВФ обговорюється і в чому різниця. Інші кредитори України також найперше дивляться на те, чи є взагалі програма співпраці.

Навіть коротка програма фінансування відкриє нам можливість отримати дешеві кредити від Світового банку, Європейського Союзу, Європейського банку реконструкції та розвитку.

"Вибір інструмента кредитування залежить від багатьох факторів. Зараз дійсно ефективніша програма standby. Особисто для мене було зрозумілим, що розширену програму EFF ми не отримаємо, як і решта країн. Логіка МВФ така: давайте переживемо рік-два, а тоді подивимося. І на ці рік-два гроші ми вам дамо. І ця логіка одна для всіх", – розповідає Комов.

Зі свого боку представник України в МВФ Владислав Рашкован впевнений, що отримати $5 млрд від МВФ у 2020-21 роках за програмою stand-by легше, ніж за програмою EFF.

Скільки отримаємо?

У 2020-му і 2021-му суми траншів не зміняться. Якщо буде необхідність, у 2022-му можна буде укласти нову програму кредитування. Але, можливо, і цієї суми (за програмою stand-by це може бути $5 млрд) вистачить.

"Програма EFF, яку ми обговорювали до цього, була на 3 роки і на суму $8 млрд. У рамках цієї програми протягом наступних 18 місяців, до кінця 2021 року, ми планували отримати від МВФ $5 млрд дол. і решту $3 млрд планувалося отримати у 2022-2023 роках. У рамках нової програми Standby ми обговорюємо протягом наступних 18 місяців отримання тих же $5 млрд від МВФ. У чому ж зрада? А її немає", – пояснює Рашкован.

Загальне фінансування:

МВФ Програма standby: $3.5 млрд у 2020-му (+$1.5 млрд у 2021-му);

Фінансування від інших країн, прив'язане до програми МВФ: $0.4 млрд

Програма DPL Світового Банку: $1 млрд

Кошти Світового банку на допомогу системі охорони здоров'я: $0.15 млрд

Макрофінансова допомога від ЄС: другий транш $0.6 млрд

Нова макрофінансова допомога від ЄС: $1.3 млрд

Як заявили в МВФ, якщо ситуація в економіці України за наступні два роки покращиться, можна буде знову розглянути можливість підписання довгої програми розширеного фінансування.