МВФ відмовився від ключової вимоги до України – нардеп

Міжнародний валютний фонд більше не ставить умовою для виділення нових кредитів Україні прийняття закону про вільний ринок землі.

Про це в ефірі ObozTV повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв, коментуючи підготовку позачергового засідання Верховної Ради.

За словами нардепа, закон про землі не буде виноситися на порядок денний позачергової сесії. Також він зазначив, що голосів у Раді за земельну реформу в даний момент "може не вистачити".

На питання, чи означає це, що вимоги МВФ до України змінилися, Потураєв відповів: "Наскільки мені відомо – так, дійсно, МВФ готовий далі просуватися в питанні надання Україні фінансової допомоги, в кредитуванні України, лише за умови прийняття парламентом закону щодо націоналізованих банків".

На питання, на яку суму запозичень від МВФ може розраховувати Україна, нардеп заявив: "Про 5 млрд доларів можемо впевнено говорити. І ще є програма допомоги країнам зі слабкими економіками, які страждають від епідемії. А ми, на жаль, країна зі слабкою економікою . Скільки там ми можемо отримати від МВФ, зараз складно сказати... Треба працювати з МВФ, щоб приєднатися до цієї програми".

minfin.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава НБУ Яків Смолій заявив, що Україна практично повністю виконала свої зобов'язання перед МВФ за новою програмою.

У МВФ заявили, що в разі прийняття в Україні законів про банки і про земельну реформу країна отримає навіть більший кредит, ніж передбачалося.

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