МВФ відмовився від довгострокової програми з Україною

Міжнародний валютний фонд і Україна обговорюють нову 18-місячну програму фінансування stand-by, яка допоможе впоратися з наслідками пандемії COVID-19 в економіці та охороні здоров'я.

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Програма розширеного фінансування, про яку домовилися у грудні 2019 року, відкладається, тому що українська влада ще не виконала умов для отримання коштів. Про це на брифінгу заявив спікер МВФ Джеррі Райс, передає "Уніан".

"У грудні минулого року Україна і МВФ домовилися про умови трирічної програми розширеного фінансування. Україна досі працювала над виконанням цих умов, коли трапилася пандемія. Тому ми почали обговорення нової угоди про фінансування, яке допоможе Україні ефективно впоратися з наслідками пандемії в економіці й охороні здоров'я", – розповів він.

Міжнародний валютний фонд 24tv.ua

Райс зазначив, що наразі в Україні проводять віртуальну місію з обговоренням параметрів нової 18-місячної програми, яка буде швидше резервною угодою. Про яку суму йдеться, спікер не уточнив.

"З огляду на безпрецедентну неясність економічних і фінансових прогнозів, переговори переключилися на цю нову 18-місячну програму. Але коли почнеться відновлення економіки, фокус переговорів знову повернеться до більш тривалої програми розширеного фінансування, яка вимагає проведення в Україні структурних реформ і яка сприятиме її економічному зростанню", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Міжнародний валютний фонд призначив нового голову місії в Україні.