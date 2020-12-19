Шмигаль заявив, що в України буде новий транш МВФ: названо терміни

Наступного тижня (з 21 грудня) Україна проведе зустріч із місією Міжнародного валютного фонду, а на початку 2021-го очікується черговий транш МВФ.

Про це в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Трансляція велася на YouTube-каналі Shuster online 18 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як уточнив прем'єр, оголошення про новий кредит МВФ буквально за годину до його виступу в "Свободі слова Савіка Шустера" зробив президент України Володимир Зеленський і сам міжнародний Фонд.

"Уже на початку наступного тижня Україна отримає місію МВФ, тобто ми будемо мати транш МВФ, він буде вже на початку наступного року, але наша співпраця продовжиться", – сказав глава Кабміну.

Шмигаль додав, що країна два тижні тому отримала транш від Європейського Союзу. Його розмір склав 600 млн євро.

"Ми закінчуємо цей рік із виконанням усіх соціальних зобов'язань держави, які були заплановані цим бюджетом, ми виплачуємо всі зарплати... інвестиційні виплати", – додав Шмигаль.

Пропонуємо подивитися фрагмент трансляції:

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