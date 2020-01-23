МВФ розбив плани України: чого чекати від зустрічей Зеленського в Давосі

У 2020 році вся світова економіка сповільнить своє зростання. Напруженість збережеться, а майбутнє усього світу безпосередньо залежить від того, наскільки радикальним буде президент США Дональд Трамп.

Україні ж не варто розслаблятися, адже обіцяне зростання економіки в 40% від Кабміну виглядає більш ніж захмарним. МВФ же прогнозує куди більш скромні темпи. Що буде зі світовими фінансами цього року – розбирався OBOZREVATEL, який проаналізував свіжий звіт Міжнародного валютного фонду (МВФ) і заяви на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ).

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Звіт МВФ можна порівняти з глобальним аналізом усього того, що відбувається зі світовою економікою. З огляду на те, що Україна поки не в лідерах у масштабах всієї планети, наша країна сильно залежить від світових тенденцій.

Простіше кажучи – багато загальносвітових проблем прямо впливають на вітчизняну економіку. Забіжимо одразу наперед і скажемо – у всьому світі ситуація поліпшується, але проблем вистачає сповна.

МВФ прогнозує, що світове економічне зростання трохи підвищиться, з 2,9 відсотка в 2019 році до 3,3 відсотка в 2020 році і 3,4 відсотка в 2021 році. Це невелике зниження прогнозу на 0,1 процентного пункту на 2019 і 2020 роки та на 0,2 процентного пункту на 2021 рік в основному пояснюється переглядами в сторону зниження прогнозу щодо Індії. Але Україна відстає і від цього.

Україна в Давосі: зустрічі Зеленського з МВФ

Традиційно на всесвітньому економічному форумі зустрічаються передові економіки світу. Тут не тільки розробляють бачення майбутнього, обговорюють проблеми і виклики, а й налагоджують важливі зв'язки. У сучасному світі проблема в одній великій країні може спровокувати глобальну кризу.

Наприклад, фінансова криза 2008-го почалась із закриття американського Lehman Brothers, а торгова війна між США і Китаєм сповільнила зростання світової економіки. У Давос прилітають лідери найбільших компаній, президенти і прем'єри.

Не став винятком і український лідер Володимир Зеленський. Він зустрівся з директором-розпорядником МВФ і президентом Європейського банку. Чекати якихось результатів від таких переговорів не варто, однак сам факт зустрічей і позитивних оцінок дій влади впливає на настрої інвесторів.

Цього року на Форумі будуть обговорювати питання розвитку ринку праці, впровадження нових технологій, охорони здоров'я, негативного впливу від впровадження нових технологій (наприклад, скорочень кількості робочих місць).

У Давос приїхав і прем'єр Олексій Гончарук. Від нього в першу чергу очікують залучення інвесторів. Всесвітній економічний форум – відмінний шанс зацікавити велику компанію, розповісти їй про Україну.

А з цим дійсно є проблеми. Поки ми далеко не найпривабливіший для міжнародних компаній ринок. Наприклад, напередодні Форуму Bloomberg опублікував рейтинг інноваційних країн світу. Україна зайняла 56-е з 60 місць. Хоча ще минулого року були на три позиції вище.

Для розвитку інновацій потрібні гроші і правила. А поки в країні немає довіри до судової системи і рішення можна купити (або ж є впевненість у тому, що їх можна купити), жоден інвестор не стане ризикувати своїми грошима, вкладаючи їх у країну, де працюють не за правилами.

Очікування VS реальність: що чекає Україну

Зростання економіки в 40%, яку пообіцяли "Слуги народу" ще в минулому році, все ще здається фантазією. МВФ презентував свій оновлений огляд, який традиційно випускають до того, як відбудеться Форум. Україна з ростом ВВП близько 3% відстає від усіх схожих країн.

Для групи країн із ринком, що формується, і країн, що розвиваються, очікується підвищення економічного зростання до 4,4 відсотка в 2020 році і 4,6 відсотка в 2021 році (на 0,2 процентного пункту нижче в обох роках, ніж у жовтневому випуску ПРМЕ) з 3,7 відсотка за оцінками за 2019 рік. Профіль зростання для цієї групи країн відображає поєднання прогнозованого відновлення економіки після глибокого спаду у випадку країн із ринком, що формується, які перебувають у скрутному економічному становищі і мають недостатньо високі показники, і структурного уповільнення зростання в Китаї.

Про що саме йдеться у звіті:

Фонд зберіг або зменшив свої оцінки для більшості найбільших економік світу на 2020 рік, за винятком Японії. Він підвищив прогноз до 0,7% із 0,5%, відображаючи очікуване зростання заходів стимулювання, зроблених у грудні.

Фонд підвищив оцінку Китаю на 0,2 процентного пункту до 6%. Торгова угода на першому етапі, ймовірно, послабить короткострокову циклічну слабкість, хоча невирішені суперечки у більш широких економічних відносинах США і Китаю "будуть продовжувати тиснути на активність".

Оцінка 2020 року для США була знижена на 0,1 процентного пункту до 2%, а до 2021 року – на 1,7%.

Зниження рейтингу Індії сталося через те, що внутрішній попит сповільнився більш різко, ніж очікувалося, на тлі стресу в небанківському фінансовому секторі і зниження темпів зростання кредитування, йдеться у повідомленні фонду.

Що загрожує світу?

Експерти з МВФ, як уже сказано вище, бачать позитивні зміни в світовій економіці. При цьому ризики зберігаються, і вони, насамперед, пов'язані зі США. Йдеться як про відновлення торговельної війни з Китаєм, так і про проблеми в торгівлі з Європейським Союзом.

Усі загрози, пов'язані зі впливом на економіку, можна умовно поділити на кілька пунктів:

Політична нестабільність по всьому світу. Можливе погіршення відносин США з ЄС, Китаєм. Політичний ізоляціонізм Трампа (і його перемога на виборах 2020), війна на Близькому Сході (залучення нафтових країн Ірану, Саудівської Аравії, Катару), а також ризики інших регіональних конфліктів;

Соціальні – хвилювання, страйки і нестабільність у великих країнах (яскравий приклад – страйки у Франції);

Глобальні катастрофи – від пожеж в Австралії (зокрема і глобального потепління) і до нового вірусу в Китаї.

Гіта Гопінат, економічна радниця і директорка Дослідницького департаменту Валютного фонду вважає, що на тлі всіх цих ризиків країнам потрібно поглибити свою співпрацю в усіх сферах. Сфокусуватися як на боротьбі з глобальним потеплінням, так і на підвищенні інклюзивності, боротьби з соціальною нерівністю

Україні не потрібен МВФ, а Трамп не любить ЄС

Крім уже зазначених тем, іще два важливих для українців меседжі прозвучало з уст американського лідера і міністра фінансів України.. Так, президент США Дональд Трамп заявив, що вести справи з ЄС складніше, ніж із Китаєм.

"США втрачали $150 мільярдів протягом багатьох років, навіть більше, ведучи справи з ЄС. У них торговельні бар'єри, всюди мита, вони роблять це нереальним... Вести з ними справи, якщо чесно, складніше, ніж із Китаєм. Щоб переконатися – просто запитайте Бориса Джонсона. Але я думаю, що з Борисом усе буде гаразд. У нього багато мужності, він виконав прекрасну роботу. Великобританія в відмінному положенні, в якому вона ніколи б не опинилася до Бориса", – зазначив він.

Міністерка фінансів Оксана Маркарова, яка також бере участь у форумі, повідомила, що Україна може відмовитися від фінансової підтримки Міжнародного валютного фонду після виконання наступної програми фінансування.

"Програма МВФ, за якою ми досягли домовленостей на рівні менеджменту, обов'язково потрібна на три роки. Але вже з неї, повністю її виконавши, є шанс випуститися з МВФ", – зазначила вона.

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