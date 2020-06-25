МВФ напророчив Україні різкий обвал ВВП: що зміниться в житті кожного і як уціліти

Український ВВП в 2020-му може обвалитися більш ніж на 8%: конкуренція на ринку праці виросте, хтось втратить частину зарплати, а 12,6% зовсім залишаться без роботи. Водночас за ті ж товари й послуги доведеться платити на 7% більше. Такий прогноз для України склав МВФ.

Про те, наскільки реальні оцінки головного кредитора і як вони вплинуть на наше життя – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

МВФ видав для України найгірший прогноз ВВП. Що це означає?

Фонд знову погіршив свій прогноз світової економіки на 2020 рік. На ці оцінки рівняються фінансисти й цілі держави. Усе буде ще гірше, ніж передбачалося. Економіка впаде на 4,9%. Кризу вже назвали найглибшою з часів Другої світової війни.

І Україні, за версією фонду, буде складніше, ніж усім сусідам. Ми втратимо 8,2% своєї економіки. Колишній міністр фінансів Оксана Маркарова додає: погіршення прогнозів МВФ і для України (відбулося напередодні), і для світу говорить щонайменше про те, то Кабміну варто розглянути можливість змінити і свій, затверджений постановою, прогноз.

Тимофій Милованов розповів, що буде з економікою України

Водночас колишня міністерка впевнена, що ситуація може бути навіть більш плачевною, а ВВП України може впасти мало не на 10%. "З огляду на поточну динаміку всіх секторів у 2 кварталі, падіння ВВП України, на жаль, може бути значно більшим (10%?)", – міркує Маркарова.

Колишній міністр економрозвитку Тимофій Милованов розповідає OBOZREVATEL: таке падіння вдарить по кожному українцеві. Через падіння МВФ:

ціни за оцінками МВФ можуть зрости на 7%. Тобто щоб купувати ті ж товари, що й торік, доведеться витрачати на 7% більше;

безробіття різко зросте (за даними МВФ, із 8,7% у 2019-му до 12,6% у 2020-му, або майже на 45%);

"На те, що ми купували, нам потрібно буде на 7% більше грошей. Люди можуть втратити зарплату частково або повністю. Падіння ВВП відбувається за рахунок того, що ми виробляємо менше товарів і послуг, менше купуємо й менше продаємо. А значить, буде менше робочих місць. Десь не підвищать зарплату, а десь, можливо, знизять", – пояснює ексміністр.

Чому Україні буде складніше, ніж більшості країн?

Рівень падіння ВВП України вищий, ніж у всіх сусідніх країнах і в середньому по світу. Наша економіка належить до тих, "що розвиваються", тобто ми все ще в пошуку вдалої економічної моделі, не завоювали свої вигідні позиції в торгівлі й залишаємося неефективними.

І тут важливо відзначити, що самі собою українці працюють досить ефективно, саме тому наші заробітчани затребувані у всіх сферах, від висококваліфікованих до простих робітників. Але технології, ринки, виробничі ланцюжки значно відстають від європейських.

Зараз МВФ, зазначає в коментарі OBOZREVATEL аналітик Альпарі Максим Пархоменко, погіршив свій прогноз через два фактори:

очікування другої хвилі поширення коронавірусу;

негативний економічний результат за перші два квартали 2020 року.

"У прогнозі передбачається, що фінансові умови, які покращилися, загалом залишаться на нинішньому рівні... Ступінь нещодавнього відновлення настроїв на фінансових ринках, мабуть, не пов'язаний зі змінами в базових економічних перспективах, як обговорюється в оновленому звіті про глобальну фінансову стабільність (GFSR) за червень 2020 року, що підвищує ймовірність того, що фінансові умови можуть посилитися більше, ніж передбачалося в базовому сценарії", – пояснюється в доповіді МВФ.

І що тепер робити?

Милованов радить максимально "убезпечити" своє робоче місце. Мовляв, головне завдання – не залишитися без роботи. Важливо залишатися конкурентоспроможним, гнучким, йти на поступки і пропонувати нові навички.

Національний банк опублікував прогноз економіки на 2020 рік

"Спробуйте домовитися з начальством, запропонуйте або погодьтесь, якщо потрібно, на зменшення зарплати, на тимчасове зменшення зарплати. Запропонуйте допомогу в трансформації бізнесу через кризу, тоді ви точно будете важливі для компанії. Якщо буде потрібно, погодьтеся на перехід на інші функції. Будьте гнучкими, вчіться. Найголовніше – гарантувати безпеку робочого місця", – радить Милованов.

Крім того, в обставинах, що склалися, важливо зберігати психологічне здоров'я: обов'язково зустрічатися з друзями, дотримуючись норм безпеки, займатися фізичною культурою, читати тощо.

Невже все буде так погано з економікою України?

Не факт. "Будь-які прогнози щодо 2020 року будуть коригуватися ще кілька разів в цьому році. Поки ми тільки оцінюємо падіння економіки в перших двох кварталах. Реальні та об'єктивні дані ми можемо отримати не раніше кінця червня", – говорить Пархоменко.

Оцінки МВФ можна назвати найбільш песимістичними. В середньому ж інвестиційні банки і міжнародні агенції прогнозують, що ВВП України в 2020-му впаде на 5,3%.

Також більшість прогнозів базується на досить низькому рівні української інфляції в 2020 році. Ціни виростуть приблизно на 5% (плюс / мінус кілька відсотків). У всіх стало менше грошей, стали менше купувати, менше виробляти, менше ввозити з-за кордону. Якби влада зважилася на емісію (надрукувати більше гривень, щоб компенсувати падіння доходів), попит на продукцію б виріс, можливо, піднялося б і виробництво, але ціни б почали стрімко зростати.

Зараз же Національний банк (за що його багато критикують) в першу чергу ставить перед собою завдання утримати інфляцію. І поки регулятор залишається незалежним, як мінімум цей показник буде відносно стабільним.

Прогнози для українців:

МВФ

ВВП -8,2%

Безробіття 12,6%

Всесвітній банк

ВВП -3,5%

Київська школа економіки

ВВП -5,3%

Курс 28,1 грн / $

Кабмін

-4,8%

Безробіття 9,4%

Курс 27 грн / $

У будь-якому випадку, криза обов'язково закінчується зростанням. А ще це найкращий період для стартапів, сміливих рішень і несподіваних підходів. І хоч українців і чекають складні місяці або навіть роки, після цього обов'язково буде новий виток розвитку.