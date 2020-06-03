МВФ не включив питання України до порядку денного: кредит можуть затримати

МВФ не розглядатиме виділення Україні кредиту на початку червня. Раніше планувалося, що це станеться на засіданні правління 5 червня.

Це випливає з порядку денного, який опубліковано на сайті Фонду. Він розписаний, але Україна у нього не включена.

Після узгодження на рівні менеджменту Рада директорів Фонду повинна підтвердити програму, після чого документ може бути підписаний обома сторонами, а Україна отримає кредит.

Що на порядку денному МВФ

3 червня МВФ – питання щодо Монголії, Сьєрра-Леоне і Барбадосу;

5 червня – питання щодо Ліберії і Папуа-Нової Гвінеї;

10 червня – питання щодо Руанди і Гватемали.

України у списку немає.

Порядок денний на сайті МВФ imf.org

При цьому, як заявив на своїй пресконференції президент Володимир Зеленський, Україна зможе отримати кредит вже на початку червня.

Відзначимо, Україна може отримати перший транш нового кредиту від МВФ вже найближчими тижнями. Загальна сума становитиме $5 млрд, а перша порція позики – $1,9 млрд. У новому меморандумі, як вдалося з'ясувати ЗМІ, прописали необхідність змінити статут "Нафтогазу", закон про банки та процедуру відбору членів Вищої ради правосуддя.

Як повідомляв OBOZREVATEL президент України Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє повертати банки колишнім власникам. Зокрема, це стосується й ПриватБанку. Цей документ був останньою умовою, яку мала виконати Україна для отримання кредитного траншу від МВФ.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в п'ятницю, 29 травня заявляв, що Україна розраховує, що МВФ схвалить кредитний пакет у розмірі $5 млрд на засіданні правління 5 червня, а перший транш на $1,9 млрд.