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7 березня • оновлено в 17:09
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МВФ може затримати кредит для України – Bloomberg

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МВФ стурбований зміною влади в Україні, впливом олігархів на Кабмін. В результаті кредит в $ 5,5 млрд затримується вже на місяці.

Колишній уряд подобалося інвесторам, а Генпрокурора підтримували на Заході. Тепер же, інвестори бояться, що з новим урядом в політику повернеться і вплив мільярдерів, відзначає Bloomberg.

Після перестановки уряду, яка призвела до спаду облігацій, новий міністр фінансів Ігор Уманський прагнув швидше продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Кредит у розмірі 5,5 мільярдів доларів від МВФ, який Україна планувала отримувати, є критично важливим для майбутніх інвестицій.

МВФ може затримати кредит для України – Bloomberg

Однак в Oxford Economics відзначається, що останні перестановки уряду Зеленського тільки збільшують ризик провалу запланованих реформ. Це, ймовірно, істотно затримає переговори з МВФ.

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Тема
транш МВФ
Місце
Україна
Тег
МВФ
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Бывшее правительство нравилось инвесторам, аж промпроизводство пало во как нравилось, да и Генпрокурор нравился западу, никого за год не посадил.
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Макарский Александр
Макарский Александр
А як же весьмирснами? Где еврозарплаты и европенсии,членство в НАТЕ и ЕСе? За шо стрыбали,кастрюли?За шо снинула небесна сотня?
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сибирский ватник
сибирский ватник
хитрая политика у МВФ.Дают в долг под проценты что бы им отдали долг и стали должны еще больше.А на развитие страны эти деньги тратить нельзя.только на золотовалютные резервы.
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