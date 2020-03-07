МВФ може затримати кредит для України – Bloomberg

МВФ стурбований зміною влади в Україні, впливом олігархів на Кабмін. В результаті кредит в $ 5,5 млрд затримується вже на місяці.

Колишній уряд подобалося інвесторам, а Генпрокурора підтримували на Заході. Тепер же, інвестори бояться, що з новим урядом в політику повернеться і вплив мільярдерів, відзначає Bloomberg.

Після перестановки уряду, яка призвела до спаду облігацій, новий міністр фінансів Ігор Уманський прагнув швидше продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Кредит у розмірі 5,5 мільярдів доларів від МВФ, який Україна планувала отримувати, є критично важливим для майбутніх інвестицій.

Однак в Oxford Economics відзначається, що останні перестановки уряду Зеленського тільки збільшують ризик провалу запланованих реформ. Це, ймовірно, істотно затримає переговори з МВФ.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

Україна досягла домовленості (Staff Level Agreement) за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом.

В американському посольстві підкреслили, що успішна програма Міжнародного валютного фонду має вирішальне значення для економічного зростання України.

У Міжнародному валютному фонді назвали умовами для нового траншу Україні на $ 5,5 млрд прийняття закону про неможливість повернення банків ексвласникам, врегулювання тарифів і завершення реформ.

17 січня в МВФ зажадали від України виконати поставлені раніше умови, щоб була запущена програма кредитування на $ 5,5 млрд.

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