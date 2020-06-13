МВФ готує новий візит в Україну – міністр фінансів

Місія МВФ, яка повинна оцінити виконання меморандуму і дасть старт для ухвалення рішення про виділення нового кредитного траншу, приїде в Україну вже у липні-серпні.

Про це з посиланням на заяву міністра фінансів Сергій Марченка на одному з телеканалів повідомляє видання Інтерфакс-Україна. "Ми сподіваємося, що ми визначимо час приїзду місії найближчим часом. Це може бути липень-серпень", – сказав Марченко.

Як раніше повідомляли в Кабміні, Україна вже отримала кредитний транш у розмірі $2,1 млрд, а до кінця року може отримати $1,5 млрд. Імовірно активна фаза переговорів відбудеться в серпні, а нову кредитну порцію в розмірі $700 млн можуть перевести вже у вересні 2020-го.

МВФ готує візит в Україну

Відзначимо, відсоток за кредитом від МВФ становить 2,5%. Гроші видаватимуть протягом 18 місяців, а повернути їх потрібно за п'ять років.

Новий меморандум з МВФ був підписаний президентом України, прем'єр-міністром, міністром фінансів і головою НБУ в рамках запиту нової 18-місячної програми фінансування stand-by на SDR3,6 млрд ($5 млрд).

Згідно з опублікованими матеріалами, після виділення першого траншу в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) намічено чотири перегляди програми – за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня цього року і 15 травня та 15 жовтня – наступного.

Передбачається, що за підсумками двох переглядів цього року Україна зможе отримати ще по SDR500 млн, а за підсумками двох переглядів у наступному році – сумарно ще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

рішення про видачу чергового кредиту Україні в розмірі $5 млрд було ухвалено МВФ 9 червня. Кошти підуть на підтримку економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу.

Також у Мінфіні заявили, що частину коштів від траншу мають намір направити на фінансування дефіциту держбюджету, а також на виплату пенсій, зарплат і допомоги соціально незахищеним верствам населення.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!