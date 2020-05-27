МВФ досі не визначився, коли дасть Україні кредит: питання не включили в календар

МВФ не включив в свій календар розгляд питання про затвердження меморандуму про співпрацю з Україною. Після узгодження на рівні менеджменту Рада директорів Фонду має підтвердити програму, після чого документ може бути підписаний обома сторонами, а Україна отримає кредит.

На сайті Фонду досі немає дати розгляду питання для України. Як мінімум до 3 червня (календар складений до цієї дати) це питання не розглядатимуть.

При цьому, як заявив на своїй пресконференції президент Володимир Зеленський, Україна зможе отримати кредит вже на початку червня.

Відзначимо, Україна може отримати перший транш нового кредиту від МВФ вже найближчими тижнями. Загальна сума становитиме $5 млрд, а перша порція позики – $1,9 млрд. У новому меморандумі, як вдалося з'ясувати ЗМІ, прописали необхідність змінити статут "Нафтогазу", закон про банки та процедуру відбору членів Вищої ради правосуддя.

Як повідомляв OBOZREVATEL президент України Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє повертати банки колишнім власникам. Зокрема, це стосується й ПриватБанку. Цей документ був останньою умовою, яку мала виконати Україна для отримання кредитного траншу від МВФ.