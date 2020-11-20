Музей Небесної Сотні довірили будувати "прокладці Януковича"? OBOZREVATEL розповідає, що з цього вийшло

У Києві "Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні" довірили будувати компанії, яка відразу ж переказала практично всі гроші фірмі, що належить "офшорній прокладці Януковича". За кілька років так нічого й не побудували, але гроші успішно освоїли.

У розпорядження OBOZREVATEL потрапили матеріали розслідування, які пов'язують можливу схему з найбільшою офшорною компанією. Про те, як на музеї Небесної Сотні могли заробити пов'язана з сім'єю колишнього президента Віктора Януковича фірма – читайте в матеріалі.

Гроші виділили з дуже дивною схемою і ось чому:

Музей вирішили будувати якраз перед зміною влади – в 2019-му. Водночас кілька років до цього тема активно обговорювалася, однак 150 млн грн із бюджету знайти не могли. Для розуміння, для загальної державної скарбниці або навіть бюджету Києва ця сума незначна. Із загальним бюджетом у більш ніж 1,1 трлн грн це всього лише 0,012% видаткової частини.

З 148 млн грн "Спеціальної науково-реставраційної проєктно-будівельної виробничої майстерні" авансом видали 111,5 млн грн. Тобто компанія отримала 80% від усієї суми ще до того, як почала якісь роботи.

Ніякі роботи в 2019-му не проводилися, а потім через рішення суду їх взагалі заборонили.

"Майстерня" вже витратила частину грошей: заплатила підрядникам.

Виділяючи гроші, влада повинна була розуміти, що будувати музей поки не можна. На цьому місці тривають слідчі дії, розслідують події лютого 2014-го (розстріли на Майдані). Київський апеляційний суд 20-го червня 2019 р. наклав арешт на земельні ділянки, чого і варто було очікувати. Мовляв, щоб не знищити докази, щоб закрити справу щодо розстрілів, нічого будувати не можна.

Простіше кажучи, з бюджету віддали 111,5 млн грн, гроші вже частково витратили, але нічого не зробили. А тепер за законом і не можуть зробити. Усі перераховані вище факти послугували підставою для відкриття кримінального провадження №42020100000000260 від 01.07.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою, що призвело до тяжких наслідків).

Проєкт Музею Майдану 112.ua

Гроші могли "розпиляти", впевнені в прокуратурі. Ось що вдалося з'ясувати

Співрозмовники OBOZREVATEL у правоохоронних структурах пояснюють: навіть після рішення суду про арешт ділянок "Спеціальна науково-реставраційна проєктно-будівельна виробнича майстерня" продовжувала переказувати гроші. З 111,5 млн грн залишилося всього 9,8 млн грн.

Компанія-підрядник "М.І.К. Лайтінг" отримала 74,8 млн грн. Засновник компанії – офшорка "Комфорд Лімітед" (розташована на Сейшельських островах) – добре відома правоохоронцям. Наприклад, їй належить донецька компанія "Промінвеставтоматика" (яка, згідно з розслідуванням Дениса Бігуса, мала відношення до Віктора Януковича-молодшого). У ЗМІ та зараз цю компанію називають "прокладкою часів Януковича".

У документах засвітилася "прокладка" Януковича Youcontrol

І хоч "прокладка" і була створена за Януковича, вона успішно працює досі. Наприклад, торік фіскали заявили, що "Київпастранс" передав фіктивній компанії "ТК Техатон МАЗ" 28 млн грн. Підприємство нібито мало постачати запчастини, але фізично не могло цим займатися. І володіє "ТК Техатон МАЗ" та сама "офшорка" Комфорд Лімітед.

Кому належить компанія Youcontrol

Усього на зазначену офшорку оформлено близько 90 компаній. Вони займаються всім: від поставки меблів до будівництва і продуктів харчування. OBOZREVATEL найближчим часом детально вивчить роботу всіх підприємств, які продовжили роботу під керуванням "прокладки Януковича".

Хто може бути винен?

Офіційно в прокуратурі повідомили, що до схеми може бути причетний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею революції гідності Пошивайло І.В., заступник Моргун (Кушнір) О.А., директор ТОВ "Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельна виробнича майстерня "Україна-реставрація" Гайдей В.А., фахівець із питань державних закупівель Ревун Г.А.

Насправді ж вони всього лише могли бути посередниками, за якими стоїть більш великий гравець. З огляду на те, що Комфорд Лімітед працює по всій країні, отримуючи державні замовлення з різних сфер, можна припустити, що "офшорка Януковича" працює, як нічого й не сталося. Якщо в 2010-2013 роках, наприклад, "Промінвеставтоматика" (належить офшору) отримувала сотні мільйонів гривень, то тепер апетити зменшилися до десятків мільйонів гривень.

Але якщо ці десятки мільйонів по всій країні отримують 90 різних компаній, у сумі "виручка" може становити мільярди гривень щорічно.

До речі, сам музей указом на той момент президента України Петра Порошенка ще в 2016-му році отримав статус національного. Ідея створення належить Ігорю Пошивайлу. Силовики кілька днів проводили обшуки в його кабінеті і за місцем проживання. Опозиція заявляє про тиск з боку силовиків, хоча факт залишається: гроші з бюджету виділили сумнівній компанії, а ніякі роботи так і не провели.