Міжнародні резерви України зросли більш ніж на $3 млрд, – Шмигаль

Кирило Лютий Mакроекономіка 19:15, 11.07.2020

Міжнародні резерви України в червні виросли на більш ніж 3 мільярди доларів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль Facebook в суботу, 11 липня. Зараз резерви становлять понад 28,5 мільярда доларів.

"Це найвищий рівень резервів за останні 8 років. Зараз поточні резерви покривають майже 5 місяців імпорту, а це один з ключових чинників макрофінансової стабільності", – заявив Шмигаль.

Як писав OBOZREVATEL, дефіцит загального фонду бюджету України за підсумками першого півріччя 2020 року склав більше 38 млрд гривень.

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