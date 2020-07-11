Міжнародні резерви України в червні виросли на більш ніж 3 мільярди доларів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль Facebook в суботу, 11 липня. Зараз резерви становлять понад 28,5 мільярда доларів.

"Це найвищий рівень резервів за останні 8 років. Зараз поточні резерви покривають майже 5 місяців імпорту, а це один з ключових чинників макрофінансової стабільності", – заявив Шмигаль.

Міжнародні резерви України зросли більш ніж на $3 млрд, – Шмигаль

Як писав OBOZREVATEL, дефіцит загального фонду бюджету України за підсумками першого півріччя 2020 року склав більше 38 млрд гривень.