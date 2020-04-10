Міністр фінансів заявив, що Україні не потрібно реструктуризувати держборг

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що на сьогодні в Україні немає умов для реструктуризації державного боргу.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". За його словами, боргове навантаження зараз контролюється й очікується кредитна підтримка Світового банку та Європейської комісії.

"На сьогодні жодних умов для проведення реструктуризації немає. Тобто, немає необхідних умов для проведення реструктуризації. Боргове навантаження абсолютно контрольоване. Ми прекрасно розуміємо, що зараз відбувається. У нас на завершальній стадії переговори з Міжнародним валютним фондом, ми очікуємо кредитну підтримку Всесвітнього банку, Європейської комісії", – заявив Марченко.

Сергій Марченко Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд України має намір уже в травні створити 500 тисяч робочих місць, щоб уникнути розвитку економічної кризи.